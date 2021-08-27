차이 미적분, 예. - 페이지 3 12345678910...24 새 코멘트 Aleksey Panfilov 2018.01.10 22:53 #21 니콜라이 셈코 : 나는 그것에 대해 말하는 것이 아니다. 나는 " 보간법에서 그것은 ' 추적자 ' 이고 회귀가 전혀 아니다"라고 말하지 않았습니다. 솔직히 이 말의 의미도 잘 모르겠다. 모든 종류의 보간이 다시 그릴 수 있음을 의미했습니다(귀하의 버전도 다시 그릴 수 있음) . 그리고 이러한 보간 기능의 추적 추적만 다시 그릴 수 없으므로 애니메이션 GIF로 그의 말을 강화했습니다. 나는 그것들을 주의 깊게 공부하는 것이 좋습니다. 이 gif에서 트레이서는 청자색 투톤 라인입니다. 그러나 보간 기능이 아닙니다. 파란색은 이 지점의 보간 기능이 위쪽을 향하고 보라색이 아래쪽을 향함을 의미합니다. 다항식 차수 = 0인 경우 이 추적기는 일반 이동 평균입니다. 이러한 버퍼는 다시 그려지지 않습니다. 첫 번째 보간 두 번째 외삽. 코드에서 볼 수 있으며 각 막대에 하나의 값이 있습니다. a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) + 5061600 *a1_Buffer[i+ 1 ]- 7489800 *a1_Buffer[i+ 2 ]+ 4926624 *a1_Buffer[i+ 3 ]- 1215450 *a1_Buffer[i+ 4 ])/ 1282975 ; a2_Buffer[i]= 3160 *a1_Buffer[i] - 6240 *a1_Buffer[i+ 1 ] + 3081 *a1_Buffer[i+ 2 ]; Maxim Kuznetsov 2018.01.10 23:02 #22 니콜라이 셈코 : 나는 그것에 대해 말하는 것이 아니다. 나는 " 보간법에서 그것은 ' 추적자 ' 이고 회귀가 전혀 아니다"라고 말하지 않았습니다. 솔직히 이 말의 의미도 잘 모르겠다. 모든 종류의 보간이 다시 그릴 수 있음을 의미했습니다(귀하의 버전도 다시 그릴 수 있음). 그리고 이러한 보간 기능의 추적 추적만 다시 그릴 수 없으므로 애니메이션 GIF로 그의 말을 강화했습니다. 나는 그것들을 주의 깊게 공부하는 것이 좋습니다. 이 gif에서 트레이서는 청자색 투톤 라인입니다. 그러나 보간 기능이 아닙니다. 파란색은 이 지점의 보간 기능이 위쪽을 향하고 보라색이 아래쪽을 향함을 의미합니다. 다항식 차수 = 0인 경우 이 추적기는 일반 이동 평균입니다. 무엇을, 어떻게 촬영했나요? ("비예술가"가 시장을 위한 소프트웨어를 설계하는 것은 극도로 고통스럽기 때문에 영원히 고통스러운 질문입니다 :-) 작성하기가 더 쉽습니다)

Aleksey Panfilov 2018.01.10 23:10 #23

다시 그릴 수 있는 구성선을 추가했습니다: 첫 번째(빨간색), 두 번째(회색) 및 세 번째(녹색)도.

a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) + 5061600 *a1_Buffer[i+ 1 ]- 7489800 *a1_Buffer[i+ 2 ]+ 4926624 *a1_Buffer[i+ 3 ]- 1215450 *a1_Buffer[i+ 4 ])/ 1282975 ;
a2_Buffer[i]= 2701 *a1_Buffer[i] - 5328 *a1_Buffer[i+ 1 ] + 2628 *a1_Buffer[i+ 2 ];
a4_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i];
if (i<= 1 ) {
for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){
a4_Buffer[i+ 0 +z]= 5 *a4_Buffer[i+ 1 +z] - 10 *a4_Buffer[i+ 2 +z] + 10 * a4_Buffer[i+ 3 +z] - 5 *a4_Buffer[i+ 4 +z] + 1 *a4_Buffer[i+ 5 +z];
}}
a3_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i];
if (i<= 1 ) {
for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){
a3_Buffer[i+ 0 +z]= 4 *a3_Buffer[i+ 1 +z] - 6 *a3_Buffer[i+ 2 +z] + 4 *a3_Buffer[i+ 3 +z] - 1 *a3_Buffer[i+ 4 +z] ;
}}
a5_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i];
if (i<= 1 ) {
for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){
a5_Buffer[i+ 0 +z]= 3 *a5_Buffer[i+ 1 +z] - 3 *a5_Buffer[i+ 2 +z] + 1 *a5_Buffer[i+ 3 +z] ;
}}
a6_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i];
if (i<= 1 ) {
for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){
a6_Buffer[i+ 0 +z]= 2 *a6_Buffer[i+ 1 +z] - 1 *a6_Buffer[i+ 2 +z] ;
}}
//----
SetIndexShift ( 2 ,- 72 );
SetIndexShift ( 5 , 20 );
SetIndexShift ( 4 , 20 );
SetIndexShift ( 0 , 20 );
SetIndexShift ( 1 , 20 );

일어난:

2차 다항식(회색)은 마지막 점에서 외삽된 선에 닿아야 합니다.

파일:
2018_01_11_Polynom_s4_s2_p72.mq4 16 kb

[삭제] 2018.01.10 23:24 #24

알렉세이 판필로프 :

이 스레드에서 차이 계산을 기반으로 하는 지표와 전문가를 오픈 소스로 수집할 것을 제안합니다.

시간이 지남에 따라 관심이 있다면 우리는 가치있는 것을 수집하거나 그릴 것입니다. :)

예를 들어 더 시각적인 버전 으로 표시기를 다시 작성했습니다 .

또한 율리우스력과 그레고리력을 구정과 비교합니다. Aleksey Panfilov 2018.01.10 23:37 #25

블라디미르 주보프 :

또한 율리우스력과 그레고리력을 구정과 비교합니다.

호기심이 많은. 무엇 때문에? )))

당신은 분명히 차이와 미적분학과 평행선을 그립니다?

나는 이것이 상당히 타당하다고 생각합니다. )))

[삭제] 2018.01.10 23:43 #26

Yousufkhodja 술토노프 :

이 공식을 사용해 보셨습니까?

Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4

다음 공식을 시도하십시오.

Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5

Yousufkhodja Sultonov 2018.01.11 02:21 #27

페트르 도로셴코 :

다음 공식을 시도하십시오.

Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5

할 수 있고 Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5 + a4X^7, 하지만 요점은 무엇입니까? 이 접근 방식을 어떻게 정당화합니까?

지금 나는하고있다 :

X5 = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4

즉, 이전 4개 막대(X1, X2, X3, X4)의 가격에 대한 마지막 막대(X5)의 가격 의존성을 조사하고 계수 a0, a1, a2, a3, 가4. 흥미로운 일이 밝혀졌습니다. 곧 결과를 보고하겠습니다.

Difference calculus, examples. The Sultonov system indicator
Sultonov의 시스템 표시기

Nikolai Semko 2018.01.11 02:24 #28

막심 쿠즈네초프 :

무엇을 그리고 어떻게 비디오를 촬영 했습니까?

("비예술가"가 시장을 위한 소프트웨어를 설계하는 것은 극도로 고통스럽기 때문에 영원히 고통스러운 질문입니다 :-) 작성하기가 더 쉽습니다)

화면에서 동영상을 촬영하고 gif 파일을 생성하는 것은 Camtasia 9 프로그램에 의해 수행되었습니다.YouTube에 많은 정보가 있습니다. Nikolai Semko 2018.01.11 02:49 #29

알렉세이 판필로프 :

이러한 버퍼는 다시 그려지지 않습니다. 첫 번째 보간 두 번째 외삽. 코드에서 볼 수 있으며 각 막대에 하나의 값이 있습니다.

네, 제가 틀렸습니다. 근사치를 실제로 사용하고 있다고 생각했습니다. 나는 당신의 코드를 자세히 살펴보았고 이것이 근사치가 아니라 아주 특이한 것이긴 하지만 평범한 평균이라는 것을 깨달았습니다. 그 후 보라색 선과 빨간색 선을 왼쪽으로 72바씩 이동하여 92막대의 빨간색 꼬리를 그리면 새 막대마다 그냥 다시 그려집니다. 파란색 선은 이동된 보라색 선에서 형성됩니다. 그리고 참고로 시가가 아닌 종가를 사용하는 것이 더 정확합니다. 닫기로 변경하면 틱마다 92개 막대의 빨간 꼬리가 점프하는 것을 즉시 확인할 수 있습니다.

이동 평균 을 왼쪽으로 이동하는 것은 유용성과 실제 적용을 가져오지 않습니다. 그리고 아름다움, 적합 및 속임수에만 사용됩니다.

근사화와 평활화(평균화)의 차이점을 이해해야 합니다. 근사하는 동안 일부 함수(다항식, 푸리에, 베지어, 스플라인 등)의 계수는 주어진 데이터 간격에서 계산되며 이러한 계수는 일반적으로 적어도 하나의 데이터 값이 변경되면 모두 변경되므로 함수는 관찰된 데이터의 전체 간격에 대해 다시 그려집니다 이러한 버퍼는 다시 그려지지 않습니다. 첫 번째 보간 두 번째 외삽. 코드에서 볼 수 있으며 각 막대에 하나의 값이 있습니다.
다시 그릴 수 있는 구성선을 추가했습니다: 첫 번째(빨간색), 두 번째(회색) 및 세 번째(녹색)도.
일어난:
2차 다항식(회색)은 마지막 점에서 외삽된 선에 닿아야 합니다.
이 스레드에서 차이 계산을 기반으로 하는 지표와 전문가를 오픈 소스로 수집할 것을 제안합니다.
시간이 지남에 따라 관심이 있다면 우리는 가치있는 것을 수집하거나 그릴 것입니다. :)
예를 들어 더 시각적인 버전 으로 표시기를 다시 작성했습니다 .
호기심이 많은. 무엇 때문에? )))
당신은 분명히 차이와 미적분학과 평행선을 그립니다?
나는 이것이 상당히 타당하다고 생각합니다. )))
이 공식을 사용해 보셨습니까?
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
할 수 있고 Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5 + a4X^7, 하지만 요점은 무엇입니까? 이 접근 방식을 어떻게 정당화합니까?
지금 나는하고있다 :
X5 = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4
즉, 이전 4개 막대(X1, X2, X3, X4)의 가격에 대한 마지막 막대(X5)의 가격 의존성을 조사하고 계수 a0, a1, a2, a3, 가4. 흥미로운 일이 밝혀졌습니다. 곧 결과를 보고하겠습니다.
무엇을 그리고 어떻게 비디오를 촬영 했습니까?
화면에서 동영상을 촬영하고 gif 파일을 생성하는 것은 Camtasia 9 프로그램에 의해 수행되었습니다.YouTube에 많은 정보가 있습니다.
네, 제가 틀렸습니다. 근사치를 실제로 사용하고 있다고 생각했습니다. 나는 당신의 코드를 자세히 살펴보았고 이것이 근사치가 아니라 아주 특이한 것이긴 하지만 평범한 평균이라는 것을 깨달았습니다. 그 후 보라색 선과 빨간색 선을 왼쪽으로 72바씩 이동하여 92막대의 빨간색 꼬리를 그리면 새 막대마다 그냥 다시 그려집니다. 파란색 선은 이동된 보라색 선에서 형성됩니다. 그리고 참고로 시가가 아닌 종가를 사용하는 것이 더 정확합니다. 닫기로 변경하면 틱마다 92개 막대의 빨간 꼬리가 점프하는 것을 즉시 확인할 수 있습니다.
이동 평균 을 왼쪽으로 이동하는 것은 유용성과 실제 적용을 가져오지 않습니다. 그리고 아름다움, 적합 및 속임수에만 사용됩니다.
근사화와 평활화(평균화)의 차이점을 이해해야 합니다. 근사하는 동안 일부 함수(다항식, 푸리에, 베지어, 스플라인 등)의 계수는 주어진 데이터 간격에서 계산되며 이러한 계수는 일반적으로 적어도 하나의 데이터 값이 변경되면 모두 변경되므로 함수는 관찰된 데이터의 전체 간격에 대해 다시 그려집니다. 그러나 평균화할 때 이전 데이터를 기준으로 현재 하나의 지점만 고려하므로 평균화(평활화)는 다시 그려지지 않지만 근사치와 달리 항상 데이터에 뒤쳐집니다.
그리고 코드에 차수가 없더라도 어느 정도 다항식과 뉴턴의 이항식이 무엇과 관련이 있는지 이해하지 못했습니다.
안녕 소년들.
아니요, 물론 모두 흥미롭습니다. 고용 측면에서. 하지만! 지난 기간에 결과를 전송하고 라인을 구축하는 다양한 트릭??? 귀하의 예에서 { (유형의) a 4_ 버퍼 [ i +0+ z ]= 5* a 4_ 버퍼 [ i +1+ z ] 및 AP. } 무엇으로 이어질 수 있나요?? 바르게! 마지막 눈금에 대한 결과를 얻고 차트에서만 사용할 수 있습니다. 절대적으로 멋진 그림으로.