Konstantin Lebedev 2019.09.24 19:53 #1741
Vladimir Baskakov :
판매자가 되기 위해 3개월을 기다릴 필요가 없습니다.

판매자가 되려면 이전 거래 내역이 있는 최소 2개월의 실제 계정이 있어야 한다는 증거에 대해 논쟁하지 않겠습니다. , 찾지 못했습니다. 예, 규칙에서 많은 것을 배우고 신호 및 구독에 대해 더 많이 읽어야합니다. 그러면 모든 것이 개인적으로 더 명확해질 것입니다.

Konstantin Lebedev 2019.09.25 09:43 #1742
또한 레버리지가 1:1000인 계정에서 현재 거래가 한 달 정도 역할을 하고 있는지, 앞으로 이 계정을 구독자를 위한 시그널 판매용으로 올릴 예정인지 알고 싶습니다. 왜냐하면 규칙에 따르면 1:500의 레버리지만 허용됩니다. 누가 이것에 대해 알고 있습니까?

[삭제] 2019.09.25 10:01 #1743
Konstantin Lebedev :
판매자가 되려면 이전 거래 내역이 있는 최소 2개월의 실제 계정이 있어야 한다는 증거에 대해 논쟁하지 않겠습니다. , 찾지 못했습니다. 예, 규칙에서 많은 것을 배우고 신호 및 구독에 대해 더 많이 읽어야 합니다. 그러면 모든 것이 개인적으로 더 명확해질 것입니다.

판매할 신호나 로봇이 없더라도 오늘 바로 판매자 신청을 할 수 있습니다. 브로커와 레버리지 변경, 최대 500

Konstantin Lebedev 2019.09.25 12:00 #1744
Vladimir Baskakov :
판매할 신호나 로봇이 없더라도 오늘 바로 판매자 신청을 할 수 있습니다. 브로커와 레버리지 변경, 최대 500

서둘러, 필요한 것이 무엇인지 이해하지만 여기에서 판매되는 신호에 가입자를 포함시킬 때 먼저 계정이 이익과 함께 지속적으로 성장할 것이라는 증거 기반을 만들어야하지만 현재로서는 $ 30의 보증금이있는 경우 이미 50%의 이익을 얻었지만 사람들이나 미래의 가입자에게 나를 신뢰할 수 있다고 확신시키지 못할 것입니다. 즉, 실계좌를 1000불 정도까지 따라잡은 다음 내가 제공하는 시그널에 대한 가입자를 찾는 것이 바람직하다. 그러나 판매자로서 판매자 신청이 그러한 요구 사항에 정확하게 수락되기 때문에 최소 2048 x 1536 픽셀의 해상도로 문서 사진을 찍는 방법이 더 짜증납니다. 폰카로 사진을 찍어보려고 했는데 화질이 안맞고 사이즈에 따른 해상도도 안맞고 디지털카메라도 없고 보증금 증액 성공이 계속되면 필요한 치수와 이미 신호 판매를 신청한 후 여권 페이지의 완벽한 사진을 찍기 위해 특별한 사진 스튜디오에서 저에게 연락해야합니다. 이 작업을 수행하는 가장 좋은 방법은 무엇이라고 생각하십니까?

[삭제] 2019.09.25 12:11 #1745
Konstantin Lebedev :
사진에 따르면 사이트 imgonline에서 정확한 크기로 편집합니다. 합격이 아니라 지금 등록하세요

Alexander Bereznyak 2019.09.25 13:12 #1746
아니면 오랜 시간이 걸릴 것인가

Konstantin Lebedev 2019.09.28 18:27 #1747
50,000달러를 위한 데모 계정 을 만들고 그것에 대한 구독을 구성하려고 합니다. 무료 가치는 누구에게도 실제로 필요하지 않지만 먼저 내 신호를 구독하여 직접 확인하고 알아낼 것입니다. 이것이 가능하거나 금지되어 있는지 여부. 나중에 MT4에서 내 신호를 찾는 방법을 모르겠습니다. 거기에는 검색이 없고 누군가 그것에 대해 알려줄 것이기 때문입니다.

[삭제] 2019.09.28 18:36 #1748
Konstantin Lebedev :
50,000달러를 위한 데모 계정 을 만들고 그것에 대한 구독을 구성하려고 합니다. 무료 가치는 누구에게도 실제로 필요하지 않지만 먼저 내 신호를 구독하여 직접 확인하고 알아낼 것입니다. 이것이 가능하거나 금지되어 있는지 여부. 나중에 MT4에서 내 신호를 찾는 방법을 모르겠습니다. 거기에는 검색이 없고 누군가 그것에 대해 알려줄 것이기 때문입니다.

그것은 나에게 효과가 없었고 나는 같은 중개인을 선택했습니다. 아니요. mt4가 더 쉬울 수도 있지만 시도하지 않았습니다.

Vasiliy Pushkaryov 2019.09.28 20:57 #1749
Konstantin Lebedev :
50,000달러를 위한 데모 계정 을 만들고 그것에 대한 구독을 구성하려고 합니다. 무료 가치는 누구에게도 실제로 필요하지 않지만 먼저 내 신호를 구독하여 직접 확인하고 알아낼 것입니다. 이것이 가능하거나 금지되어 있는지 여부. 나중에 MT4에서 내 신호를 찾는 방법을 모르겠습니다. 거기에는 검색이 없고 누군가 그것에 대해 알려줄 것이기 때문입니다.

신호에 대한 별도의 스레드 가 있습니다.

Vasiliy Pushkaryov 2019.10.01 23:07 #1750
그럼에도 가입자들은 더욱 조심스러워졌다. 대부분의 "범프"를 채웠습니다. 이전에는 이러한 신호가 끔찍한 속도로 실행되었습니다. 이제 하나의 신호는 모니터링 후 거의 2개월이고 다른 신호는 거의 한 달이 지났으며 가입자는 20명과 30명뿐입니다. 그리고 리뷰에서 그들은 모니터링 후 전략이 변경되었다는 부정적인 내용을 씁니다.
판매자가 되려면 이전 거래 내역이 있는 최소 2개월의 실제 계정이 있어야 한다는 증거에 대해 논쟁하지 않겠습니다. , 찾지 못했습니다. 예, 규칙에서 많은 것을 배우고 신호 및 구독에 대해 더 많이 읽어야합니다. 그러면 모든 것이 개인적으로 더 명확해질 것입니다.
판매할 신호나 로봇이 없더라도 오늘 바로 판매자 신청을 할 수 있습니다. 브로커와 레버리지 변경, 최대 500
서둘러, 필요한 것이 무엇인지 이해하지만 여기에서 판매되는 신호에 가입자를 포함시킬 때 먼저 계정이 이익과 함께 지속적으로 성장할 것이라는 증거 기반을 만들어야하지만 현재로서는 $ 30의 보증금이있는 경우 이미 50%의 이익을 얻었지만 사람들이나 미래의 가입자에게 나를 신뢰할 수 있다고 확신시키지 못할 것입니다. 즉, 실계좌를 1000불 정도까지 따라잡은 다음 내가 제공하는 시그널에 대한 가입자를 찾는 것이 바람직하다. 그러나 판매자로서 판매자 신청이 그러한 요구 사항에 정확하게 수락되기 때문에 최소 2048 x 1536 픽셀의 해상도로 문서 사진을 찍는 방법이 더 짜증납니다. 폰카로 사진을 찍어보려고 했는데 화질이 안맞고 사이즈에 따른 해상도도 안맞고 디지털카메라도 없고 보증금 증액 성공이 계속되면 필요한 치수와 이미 신호 판매를 신청한 후 여권 페이지의 완벽한 사진을 찍기 위해 특별한 사진 스튜디오에서 저에게 연락해야합니다. 이 작업을 수행하는 가장 좋은 방법은 무엇이라고 생각하십니까?
그럼에도 가입자들은 더욱 조심스러워졌다. 대부분의 "범프"를 채웠습니다. 이전에는 이러한 신호가 끔찍한 속도로 실행되었습니다. 이제 하나의 신호는 모니터링 후 거의 2개월이고 다른 신호는 거의 한 달이 지났으며 가입자는 20명과 30명뿐입니다. 그리고 리뷰에서 그들은 모니터링 후 전략이 변경되었다는 부정적인 내용을 씁니다.