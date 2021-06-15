구독자 1200명!! - 페이지 182

Yury Lemeshev :

그리고 이 파운드 동전은 어디에 있습니까?

여기 clave에 있는 파운드와 동전이 있습니다.

624r

Uladzimir Izerski :

Vladimir Baskakov :
코인이 거래되는 DC가 있으며(물론 쌍) 주말에

 
Vasiliy Pushkaryov :

여기 슈퍼 수익으로 작은 이야기에 빠진 200 명이 더 있습니다.

응.


어떤 시스템이 그런 것을 예측할 수 있습니까? 제비를 계산할 때만 적당한 식욕.

Aleksei Stepanenko :

그냥 매일 BB를 봐야만 했고, 손익분기 에서 튕겨져 나왔고, 특별한 것은 없었습니다. 왜 다들 신나해
 
Vladimir Baskakov :
보았지만 무너질 줄 알았다. 톤이지만 :)

 
Igor Makanu :

생각하지 못한 부분도 확인할 수 있습니다 ;)

:))

나는 또한 이 문제를 연구하고 결론에 도달했습니다. 하나의 웨이브 내에서 하나의 거래입니다. 웨이브는 각각 가장 짧은 것부터 가장 긴 것까지 거래를 위해 선택하실 수 있습니다.

같은 웨이브 내에서 한 방향으로 여러 트랜잭션이 열리고 한 순간에 열리는 것은 본질적으로 하나의 트랜잭션과 같으며 다른 시간에 열리더라도 이것이 하나의 트랜잭션이라고 말하는 것도 무리가 될 수 있습니다. 여기에는 Forex에서 특히 효과적이지 않은 다양한 토핑과 같은 게임이 많이 있습니다.

그러나 이것은 물론 100 퍼센트가 아닙니다. 자신에 대한 결론입니다. 결국, 당신은 무언가에서 벗어나야합니다.
Aleksei Stepanenko :

파도는 20년 전 시대에 뒤떨어진 것 같아
 
Vladimir Baskakov :
나는 이 개념에 투자하지 않는다 1-2-3. 일반적인 파동과 같은 가격 움직임. 이와 같이:

그리고 더 짧은 주기의 파도는 다음과 같을 것입니다:


Aleksei Stepanenko :

그리고 ZZ에서 더 잘 보이도록
