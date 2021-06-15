구독자 1200명!! - 페이지 174 1...167168169170171172173174175176177178179180181...230 새 코멘트 Vasiliy Pushkaryov 2019.09.14 18:06 #1731 구독자 여러분, 월 300%입니다. 그러나 100명이 넘는 사람들이 두 계정에서 득점했습니다. 이것은 내가 이 작가에게서 발견한 두 번째 계정입니다. 봄이 끝나갈 무렵에도 이전 3개월과 같은 모습을 보여 모니터링 후 1~1.5개월 지속됐다. Yury Lemeshev 2019.09.14 18:26 #1732 어떻게든 테스트에서 100% 수입을 뽑아내려고 했고, 이것은 왠지 비현실적입니다... 예, 위험이 있을 것입니다. 그러나 여전히 월 100% 이상을 벌어야 합니다. 어떻게? [삭제] 2019.09.14 18:52 #1733 Yury Lemeshev : 어떻게든 테스트에서 100% 수입을 뽑아내려고 했고, 이것은 왠지 비현실적입니다... 예, 위험이 있을 것입니다. 그러나 여전히 월 100% 이상을 벌어야 합니다. 어떻게? 한 잔 마시고, 한 명의 여자와, 같은 옷을 입고, 1000kcal 엄격하게 먹고, 정확히 8시간 자는 것도 좋을 것입니다. [삭제] 2019.09.14 19:48 #1734 이 사이트의 최대 구독자 수를 누가 압니까? Vasiliy Pushkaryov 2019.09.14 20:56 #1735 Yury Lemeshev : 어떻게든 테스트에서 100% 수입을 뽑아내려고 했고, 이것은 왠지 비현실적입니다... 예, 위험이 있을 것입니다. 그러나 여전히 월 100% 이상을 벌어야 합니다. 어떻게? 간단 해. 순간의 이익을 위해 남을 속이는 것이 양심이라면. 예를 들어 화면이 더 높은 사람은 Kozmin 동지라고 부르고 브로커와 분명히 계약을 맺었습니다. 이 중개인의 사이트에 가보니 그가 최소 200달러의 실계좌 를 가지고 있는 것을 보았기 때문입니다. 그러나 Kozmin의 거래는 5달러의 잔액으로 시작됩니다. 이상한. 또한 일부에서는 센트 계정이 있는 이 서버의 브로커가 여기에서 일반 달러 계정으로 정의된다고 썼습니다. 따라서 조건부로 48개의 계정을 가져와서 각각 5센트씩 보충합니다. 여기에서는 5달러로 표시됩니다. 다음으로 판매용 계정 24개와 구매용 계정 24개를 넣습니다. 당연히 24개의 계정이 살아남을 것입니다. 두 번째 달에 1달러를 채우고 12개를 판매용으로, 12개를 구매용으로 넣습니다. 두 번째 달에는 이 절차를 여러 번 반복할 수 있습니다. 세 번째 달까지 3-4 개의 계정이 남고 약 100 달러를 보충합니다. 그리고 우리는 반대 방향으로 거래를 시작합니다.이 계정 중 하나의 자본이 250%에 도달하면 계정을 모니터링합니다. 서비스 연결 후 계정 활동이 시작된 후 등급이 허용되기 때문입니다. 그런 다음 모니터링에 연결한 후 몇 시간 이내에 가격이 롤백될 때까지 거래를 종료합니다. 따라서 우리의 잔액은 매월 300%씩 10,000 이상이며 이미 등급에 나열되어 있습니다. 언뜻보기에는 모든 것이 매우 견고합니다. 이제 우리는 속기 쉽고 시민을 분석 할 수 없기를 기다리고 있습니다. 이 모든 것은 거래 내역의 처음 두 페이지에서 볼 수 있으며 나머지 7페이지는 계정이 활성 상태임을 보여주기 위한 모조 거래입니다. 여기 많은 사람들이 이 계획을 사용합니다. 우리는 이에 대해 1년 넘게 글을 쓰고 있지만, 어째서인지 행정부는 현명하게만 조치를 취하고 있습니다. 모니터링하기 전에 거래 내역을 고려하지 않거나 별도의 탭에 배치하고 전체 증가에 추가하지 않더라도 이 문제를 근본적으로 해결할 수 있습니다. 물론 서비스 작업에 전체 그림이 안보이고 뭔가 오해가 있을 수 있습니다. 논의 성배가 존재합니까? 안티 마틴게일 Konstantin Lebedev 2019.09.24 16:21 #1736 나는 적어도 50%의 대략 월간 수익성 있는 수입을 위해 거래를 조직하지 않는 한 향후에 점진적으로 유료 구독을 만들 준비를 하고 있습니다. 그러려면 제가 특별히 실계좌를 만들어 놓았는데, 제가 알기로는 최소한 3개월 이상 거래를 하셔야 판매자 신청이 가능하지만 시그널 이상은 판매가 어려운 것으로 알고 있습니다. 구독자 1200명으로 가는 것은 아주 먼 길입니다. 글쎄요, 적어도 1년은 자금을 인출하지 않고 많이 쌓이는 리베이트를 대가로 수익성을 노려볼 테니, 앞으로 시간이 지나서 원하는 사실을 구현하기에는 조금 남아 있습니다. [삭제] 2019.09.24 16:25 #1737 Konstantin Lebedev : 나는 적어도 50%의 대략 월간 수익성 있는 수입을 위해 거래를 조직하지 않는 한 향후에 점진적으로 유료 구독을 만들 준비를 하고 있습니다. 그러려면 제가 특별히 실계좌를 만들어 놓았는데, 제가 알기로는 최소한 3개월 이상 거래를 하셔야 판매자 신청이 가능하지만 시그널 이상은 판매가 어려운 것으로 알고 있습니다. 구독자 1200명으로 가는 것은 아주 먼 길입니다. 글쎄요, 적어도 1년은 자금을 인출하지 않고 많이 쌓이는 리베이트를 대가로 수익성을 노려볼 테니, 앞으로 시간이 지나서 원하는 사실을 구현하기에는 조금 남아 있습니다. 판매자가 되기 위해 3개월을 기다릴 필요가 없습니다. Ivan Butko 2019.09.24 16:40 #1738 Aliaksandr Panin : 이 사이트의 최대 구독자 수를 누가 압니까? 3000, Calm 계정, 저자 - Taras Gonchar, 지점의 원래 주제. 그는 심지어 그것에 대해 인터뷰했습니다. 현 챔피언. 생성 당시 1200이었다가 3000으로 늘어나 헤엄쳤다. Yevhenii Levchenko 2019.09.24 19:17 #1739 Ivan Butko : 3000, Calm 계정, 저자 - Taras Gonchar, 분기의 원래 주제. 그는 심지어 그것에 대해 인터뷰했습니다. 현 챔피언. 생성 당시 1200이었다가 3000으로 늘어나 헤엄쳤다. 한달에 90만원인가요? 마지막에 구독 가격은 얼마였나요? Vasiliy Pushkaryov 2019.09.24 19:42 #1740 Yevhenii Levchenko : 한달에 90만원인가요? 마지막에 구독 가격은 얼마였나요? 33달러 1...167168169170171172173174175176177178179180181...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
구독자 여러분, 월 300%입니다. 그러나 100명이 넘는 사람들이 두 계정에서 득점했습니다. 이것은 내가 이 작가에게서 발견한 두 번째 계정입니다. 봄이 끝나갈 무렵에도 이전 3개월과 같은 모습을 보여 모니터링 후 1~1.5개월 지속됐다.
어떻게든 테스트에서 100% 수입을 뽑아내려고 했고, 이것은 왠지 비현실적입니다... 예, 위험이 있을 것입니다. 그러나 여전히 월 100% 이상을 벌어야 합니다. 어떻게?
어떻게든 테스트에서 100% 수입을 뽑아내려고 했고, 이것은 왠지 비현실적입니다... 예, 위험이 있을 것입니다. 그러나 여전히 월 100% 이상을 벌어야 합니다. 어떻게?
간단 해. 순간의 이익을 위해 남을 속이는 것이 양심이라면. 예를 들어 화면이 더 높은 사람은 Kozmin 동지라고 부르고 브로커와 분명히 계약을 맺었습니다. 이 중개인의 사이트에 가보니 그가 최소 200달러의 실계좌 를 가지고 있는 것을 보았기 때문입니다. 그러나 Kozmin의 거래는 5달러의 잔액으로 시작됩니다. 이상한.
또한 일부에서는 센트 계정이 있는 이 서버의 브로커가 여기에서 일반 달러 계정으로 정의된다고 썼습니다.
따라서 조건부로 48개의 계정을 가져와서 각각 5센트씩 보충합니다. 여기에서는 5달러로 표시됩니다. 다음으로 판매용 계정 24개와 구매용 계정 24개를 넣습니다. 당연히 24개의 계정이 살아남을 것입니다. 두 번째 달에 1달러를 채우고 12개를 판매용으로, 12개를 구매용으로 넣습니다. 두 번째 달에는 이 절차를 여러 번 반복할 수 있습니다. 세 번째 달까지 3-4 개의 계정이 남고 약 100 달러를 보충합니다. 그리고 우리는 반대 방향으로 거래를 시작합니다.이 계정 중 하나의 자본이 250%에 도달하면 계정을 모니터링합니다. 서비스 연결 후 계정 활동이 시작된 후 등급이 허용되기 때문입니다. 그런 다음 모니터링에 연결한 후 몇 시간 이내에 가격이 롤백될 때까지 거래를 종료합니다. 따라서 우리의 잔액은 매월 300%씩 10,000 이상이며 이미 등급에 나열되어 있습니다. 언뜻보기에는 모든 것이 매우 견고합니다. 이제 우리는 속기 쉽고 시민을 분석 할 수 없기를 기다리고 있습니다. 이 모든 것은 거래 내역의 처음 두 페이지에서 볼 수 있으며 나머지 7페이지는 계정이 활성 상태임을 보여주기 위한 모조 거래입니다.여기 많은 사람들이 이 계획을 사용합니다. 우리는 이에 대해 1년 넘게 글을 쓰고 있지만, 어째서인지 행정부는 현명하게만 조치를 취하고 있습니다. 모니터링하기 전에 거래 내역을 고려하지 않거나 별도의 탭에 배치하고 전체 증가에 추가하지 않더라도 이 문제를 근본적으로 해결할 수 있습니다. 물론 서비스 작업에 전체 그림이 안보이고 뭔가 오해가 있을 수 있습니다.
나는 적어도 50%의 대략 월간 수익성 있는 수입을 위해 거래를 조직하지 않는 한 향후에 점진적으로 유료 구독을 만들 준비를 하고 있습니다. 그러려면 제가 특별히 실계좌를 만들어 놓았는데, 제가 알기로는 최소한 3개월 이상 거래를 하셔야 판매자 신청이 가능하지만 시그널 이상은 판매가 어려운 것으로 알고 있습니다. 구독자 1200명으로 가는 것은 아주 먼 길입니다. 글쎄요, 적어도 1년은 자금을 인출하지 않고 많이 쌓이는 리베이트를 대가로 수익성을 노려볼 테니, 앞으로 시간이 지나서 원하는 사실을 구현하기에는 조금 남아 있습니다.
이 사이트의 최대 구독자 수를 누가 압니까?
3000, Calm 계정, 저자 - Taras Gonchar, 분기의 원래 주제. 그는 심지어 그것에 대해 인터뷰했습니다. 현 챔피언. 생성 당시 1200이었다가 3000으로 늘어나 헤엄쳤다.
한달에 90만원인가요? 마지막에 구독 가격은 얼마였나요?
한달에 90만원인가요? 마지막에 구독 가격은 얼마였나요?