구독자 1200명!! - 페이지 173

Vladimir Tkach :

여덟)

뿐만 아니라. 면접 효과도 있다고 합니다.

유명한 Taras가 인터뷰를 한 직후 Evra는 채널을 떠나 그를 반대했습니다. 몇 달 후 모든 것이 끝났습니다.

광고 효과 같은? 알겠습니다. 그래서 내 다음은 빨리 병합해야합니다.
))
일반적으로 여기에는 12개의 계정과 1명의 생존자를 신호로 분산시키는 단 하나의 효과가 있으며 병합될 때까지 돈을 줄이지 만 병합됩니다 ..
다른 효과가 고안됨)

Anatolii Zainchkovskii :
네드, 당신은 다시 토마토에 위험을 감수하고 신속하게 병합)) 자신의 효과가 있습니다))

 
언젠가는 영구결번)
 
Vasiliy Pushkaryov :

"시그널" 서비스는 이 사람에게 나쁜 영향을 미칩니다. 그가 계정을 모니터링하자마자 그는 다음 달에 소진될 것입니다.

대신 구독자가 없을 때 월 300%로 해도 문제가 되지 않는다면 그냥 나 자신을 위해 거래하겠다.


신호의 "마스터", 하나의 계정에 병합된 가입자, 이 계정에 연결, 다시 앉아서 부화하여 가지를 타고 사람들을 가르칩니다.

모니터링 전과 후 거래.


Anatolii Zainchkovskii :
언젠가는 영구결번)

신의 축복을! 그분 없이도 이 일을 감당할 수 있지만) 어쨌든 성공을 기원합니다, Anatole! )

 
덕분에
 
Signals에서 사기 서버의 이름이 있는 게시물을 제거했습니다.
 
불완전한 이름을 적어야 합니다. "Midtou"이면 충분합니다... 하지만 약간의 복사 오류가 있을 수 있습니다... 스토리는 대부분 모니터링 중입니다... 긍정적인 리뷰는 단 한 개도 없습니다. :)

