Vladimir Tkach 2019.10.03 20:49 #1781 Nataliia Ulianova : 그리고 질문이 있습니다. 오프닝에서 $30가 최소 비용이라고 한다면 $20의 가치가 있는 신호는 어디에서 옵니까? 분명히 이것은 최소 비용에 대한 제한이 없을 때 열린 오래된 신호입니다. [삭제] 2019.10.03 21:37 #1782 Nataliia Ulianova : 그리고 질문이 있습니다. 오프닝에서 $30가 최소 비용이라고 한다면 $20의 가치가 있는 신호는 어디에서 옵니까? 그들은 19세기에서 왔습니다. Ivan Butko 2019.10.03 22:37 #1783 Nataliia Ulianova : 그리고 질문이 있습니다. 오프닝에서 $30가 최소 비용이라고 한다면 $20의 가치가 있는 신호는 어디에서 옵니까? 젊은 세대 D)))) 이 계정은 오랫동안 다음 세계에 있었습니다. 그렇지 않으면 중재자가 내 게시물을 삭제했을 것입니다. Nataliia Ulianova 2019.10.03 22:39 #1784 Ivan Butko : 젊은 세대 D)))) 이 계정은 오랫동안 다음 세계에 있었습니다. 그렇지 않으면 중재자가 내 게시물을 삭제했을 것입니다. 너무 어리다, 당신이 옳습니다.;) [삭제] 2019.10.04 23:10 #1785 Vasiliy Pushkaryov : 하루 이득은 10% 이상인데 다시 한번 의심스럽습니다. 다시 슈퍼 이윤을 쫓는다. 나는 Turbo-Hamster에 놀랐고 이것이 한 달에 세 번째 배수가 될 수 없다는 것을 한탄했습니다. 며칠 전 또 다른 시그널에 똑같은 당황 따라서 동일한 운명이 "악어"를 기다리고 있을 가능성이 큽니다. 그러나 나는 그것을 내 책갈피에 추가했습니다. 그것은 모두 똑같이 흥미 롭습니다. 글쎄, 그것은 잘 시작했고 ... 모든 것이 Anatoliy Koscheev 2019.10.04 23:26 #1786 Vladimir Baskakov : 사실 자체가 인상적입니다. 그리고 무슨, 백조가 날아왔다? 그 후 또 3개월을 허비했다. 반년 동안 5% 이익. 구독자는 끝까지 버텼다 . . . . [삭제] 2019.10.06 14:43 #1787 Vasiliy Pushkaryov : 네. 그는 3000이 넘는 짧은 간격을 가지고 있었습니다. 1~2주 중 하나입니다. 그러나 그것은 여전히 기록입니다. 그리고 chela는 어떤 종류의 전략을 가지고 있습니까? 이미 800명 이상의 가입자, 100% 자동입니까? 러시아로부터 Vladimir Tkach 2019.10.06 15:23 #1788 Vladimir Baskakov : 그리고 chela는 어떤 종류의 전략을 가지고 있습니까? 이미 800명 이상의 가입자, 100% 자동입니까? 러시아로부터 권위 있는. 중간 중재자. Vladimir Tkach 2019.10.06 15:26 #1789 글쎄요, 평소와 같이 모니터링하기 전에 스타일이 완전히 다릅니다. [삭제] 2019.10.06 16:16 #1790 Vladimir Tkach : 글쎄요, 평소와 같이 모니터링하기 전에 스타일이 완전히 다릅니다. 이것이 바로 Alexander Kr.에서 온 것입니까? 스캘퍼같다
하루 이득은 10% 이상인데 다시 한번 의심스럽습니다. 다시 슈퍼 이윤을 쫓는다. 나는 Turbo-Hamster에 놀랐고 이것이 한 달에 세 번째 배수가 될 수 없다는 것을 한탄했습니다. 며칠 전 또 다른 시그널에 똑같은 당황
따라서 동일한 운명이 "악어"를 기다리고 있을 가능성이 큽니다. 그러나 나는 그것을 내 책갈피에 추가했습니다. 그것은 모두 똑같이 흥미 롭습니다.
사실 자체가 인상적입니다. 그리고 무슨, 백조가 날아왔다?
그 후 또 3개월을 허비했다. 반년 동안 5% 이익. 구독자는 끝까지 버텼다 . . . .
네. 그는 3000이 넘는 짧은 간격을 가지고 있었습니다. 1~2주 중 하나입니다. 그러나 그것은 여전히 기록입니다.
그리고 chela는 어떤 종류의 전략을 가지고 있습니까? 이미 800명 이상의 가입자, 100% 자동입니까? 러시아로부터
권위 있는. 중간 중재자.
글쎄요, 평소와 같이 모니터링하기 전에 스타일이 완전히 다릅니다.
