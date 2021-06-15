구독자 1200명!! - 페이지 179

새 코멘트
 
Nataliia Ulianova :
그리고 질문이 있습니다. 오프닝에서 $30가 최소 비용이라고 한다면 $20의 가치가 있는 신호는 어디에서 옵니까?
분명히 이것은 최소 비용에 대한 제한이 없을 때 열린 오래된 신호입니다.
[삭제]  
Nataliia Ulianova :
그리고 질문이 있습니다. 오프닝에서 $30가 최소 비용이라고 한다면 $20의 가치가 있는 신호는 어디에서 옵니까?
그들은 19세기에서 왔습니다.
 
Nataliia Ulianova :
그리고 질문이 있습니다. 오프닝에서 $30가 최소 비용이라고 한다면 $20의 가치가 있는 신호는 어디에서 옵니까?

젊은 세대 D))))

이 계정은 오랫동안 다음 세계에 있었습니다. 그렇지 않으면 중재자가 내 게시물을 삭제했을 것입니다.

 
Ivan Butko :

젊은 세대 D))))

이 계정은 오랫동안 다음 세계에 있었습니다. 그렇지 않으면 중재자가 내 게시물을 삭제했을 것입니다.

너무 어리다, 당신이 옳습니다.;)
[삭제]  
Vasiliy Pushkaryov :

하루 이득은 10% 이상인데 다시 한번 의심스럽습니다. 다시 슈퍼 이윤을 쫓는다. 나는 Turbo-Hamster에 놀랐고 이것이 한 달에 세 번째 배수가 될 수 없다는 것을 한탄했습니다. 며칠 전 또 다른 시그널에 똑같은 당황


따라서 동일한 운명이 "악어"를 기다리고 있을 가능성이 큽니다. 그러나 나는 그것을 내 책갈피에 추가했습니다. 그것은 모두 똑같이 흥미 롭습니다.

글쎄, 그것은 잘 시작했고 ... 모든 것이
 
Vladimir Baskakov :

사실 자체가 인상적입니다. 그리고 무슨, 백조가 날아왔다?

그 후 또 3개월을 허비했다. 반년 동안 5% 이익. 구독자는 끝까지 버텼다 . . . .

[삭제]  
Vasiliy Pushkaryov :
네. 그는 3000이 넘는 짧은 간격을 가지고 있었습니다. 1~2주 중 하나입니다. 그러나 그것은 여전히 기록입니다.
그리고 chela는 어떤 종류의 전략을 가지고 있습니까? 이미 800명 이상의 가입자, 100% 자동입니까? 러시아로부터
 
Vladimir Baskakov :
그리고 chela는 어떤 종류의 전략을 가지고 있습니까? 이미 800명 이상의 가입자, 100% 자동입니까? 러시아로부터

권위 있는. 중간 중재자.


 

글쎄요, 평소와 같이 모니터링하기 전에 스타일이 완전히 다릅니다.


[삭제]  
Vladimir Tkach :

글쎄요, 평소와 같이 모니터링하기 전에 스타일이 완전히 다릅니다.


이것이 바로 Alexander Kr.에서 온 것입니까? 스캘퍼같다
1...172173174175176177178179180181182183184185186...230
새 코멘트