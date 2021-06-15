구독자 1200명!! - 페이지 206

오오, 헛소리는 Europanic에 떨어졌습니다. 기적의 리뷰
 
상위 MT5 신호는 어디로 갔습니까?
 
Vladimir Tkach :
아마도 큰 손실.
 
Vladimir Tkach :
아마 하락장에 빠져 시청률에서 사라졌나 봅니다. 이제 제자리에 있습니다.
 
Vladimir Tkach :
비탈리 카델 :
바실리 푸쉬카요프 :
아마 하락장에 빠져 시청률에서 사라졌나 봅니다. 이제 제자리에 있습니다.

예, 최대 40%가 들어왔다가 나갔습니다.

 
Vasiliy Pushkaryov :
하지만 -27%라는 드로다운은 약하지 않다.

 
Ivan Butko :
타라스와의 이야기는 반복됩니다. 아무도 가입할 때 거래를 분석하지 않고 "전문가"에게 이런 일이 발생했다는 사실에 놀랐습니다. 이제 부분적으로 폐쇄되었으며 올해 말에 적자 상태이며 현재 30%의 하락이 있습니다.
 
Ivan Butko :

나가지 마. 벌써 60%. 어떤 이유에서인지 그는 손실의 일부를 채우고 덮었습니다.
 
Vladimir Tkach :
오오... 또 다른 제국의 몰락

 

첫 번째 성공적으로 완료


