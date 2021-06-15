구독자 1200명!! - 페이지 206 1...199200201202203204205206207208209210211212213...230 새 코멘트 Ivan Butko 2020.03.02 20:56 #2051 오오, 헛소리는 Europanic에 떨어졌습니다. 기적의 리뷰 Vladimir Tkach 2020.03.03 06:58 #2052 상위 MT5 신호는 어디로 갔습니까? Vitali Kadel 2020.03.03 08:46 #2053 Vladimir Tkach : 상위 MT5 신호는 어디로 갔습니까? 아마도 큰 손실. Vasiliy Pushkaryov 2020.03.03 08:48 #2054 Vladimir Tkach : 상위 MT5 신호는 어디로 갔습니까? 아마 하락장에 빠져 시청률에서 사라졌나 봅니다. 이제 제자리에 있습니다. Ivan Butko 2020.03.03 08:57 #2055 Vladimir Tkach : 상위 MT5 신호는 어디로 갔습니까? 비탈리 카델 : 아마도 큰 손실. 바실리 푸쉬카요프 : 아마 하락장에 빠져 시청률에서 사라졌나 봅니다. 이제 제자리에 있습니다. 예, 최대 40%가 들어왔다가 나갔습니다. Uladzimir Izerski 2020.03.03 08:57 #2056 Vasiliy Pushkaryov : 아마 하락장에 빠져 시청률에서 사라졌나 봅니다. 이제 제자리에 있습니다. 하지만 -27%라는 드로다운은 약하지 않다. Vasiliy Pushkaryov 2020.03.03 18:27 #2057 Ivan Butko : 오오, 헛소리는 Europanic에 떨어졌습니다. 기적의 리뷰 타라스와의 이야기는 반복됩니다. 아무도 가입할 때 거래를 분석하지 않고 "전문가"에게 이런 일이 발생했다는 사실에 놀랐습니다. 이제 부분적으로 폐쇄되었으며 올해 말에 적자 상태이며 현재 30%의 하락이 있습니다. Vladimir Tkach 2020.03.05 18:46 #2058 Ivan Butko : 예, 최대 40%가 들어왔다가 나갔습니다. 나가지 마. 벌써 60%. 어떤 이유에서인지 그는 손실의 일부를 채우고 덮었습니다. Ivan Butko 2020.03.05 18:53 #2059 Vladimir Tkach : 나가지 마. 벌써 60%. 어떤 이유에서인지 그는 손실의 일부를 채우고 덮었습니다. 오오... 또 다른 제국의 몰락 Vladimir Tkach 2020.03.06 07:05 #2060 첫 번째 성공적으로 완료 1...199200201202203204205206207208209210211212213...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
상위 MT5 신호는 어디로 갔습니까?
상위 MT5 신호는 어디로 갔습니까?
상위 MT5 신호는 어디로 갔습니까?
아마도 큰 손실.
아마 하락장에 빠져 시청률에서 사라졌나 봅니다. 이제 제자리에 있습니다.
예, 최대 40%가 들어왔다가 나갔습니다.
아마 하락장에 빠져 시청률에서 사라졌나 봅니다. 이제 제자리에 있습니다.
하지만 -27%라는 드로다운은 약하지 않다.
오오, 헛소리는 Europanic에 떨어졌습니다. 기적의 리뷰
예, 최대 40%가 들어왔다가 나갔습니다.
나가지 마. 벌써 60%. 어떤 이유에서인지 그는 손실의 일부를 채우고 덮었습니다.
오오... 또 다른 제국의 몰락
첫 번째 성공적으로 완료