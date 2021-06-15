구독자 1200명!! - 페이지 177

Vasiliy Pushkaryov :

그들은 침묵합니다. 열 배는 적습니다.

그런 다음 햄스터는 신호 중 하나에서 10월 1일에 새로운 유망한 것을 가질 것이라고 썼습니다. 하지만 1일에는 뭔가 보여주지 않았다.

아, 나는 그녀에게 최근에 편지를 썼다;) 나는 햄스터가 어디에 있는지 물었습니다;) 그녀는 그녀가 죽었다고 말했습니다
창고를 8개 부분으로 나누는 것이 좋습니다.
Vasiliy Pushkaryov :

그들은 침묵합니다. 열 배는 적습니다.

여기 햄스터가 표지판 중 하나에 썼습니다.

그녀는 신호를 받았습니다. 헤드 디포와 이름으로 판단하면 분위기는 전투적입니다. 오래된 신호를 제거했습니다.
흥미로운 센트 여부
 
Vladimir Baskakov :
여기 햄스터가 표지판 중 하나에 썼습니다.

그녀는 신호를 받았습니다. 헤드 디포와 이름으로 판단하면 분위기는 전투적입니다. 오래된 신호를 제거했습니다.
흥미로운 센트 여부

일일 이득은 10% 이상이며 다시 의심스럽습니다. 다시 슈퍼 이윤을 쫓는다. 나는 Turbo-Hamster에 놀랐고 이것이 한 달에 세 번째 배수가 될 수 없다는 것을 한탄했습니다. 며칠 전 또 다른 시그널에 같은 당혹감에


따라서 같은 운명이 "악어"를 기다리고 있을 가능성이 큽니다. 그러나 나는 그것을 내 책갈피에 추가했는데 모두 똑같이 흥미 롭습니다.

 
Vasiliy Pushkaryov :

그것은 또한 아시아 세션 에 진입하고 다시 대부분을 구매합니다. 공룡의 모습을 한 같은 햄스터.

그리고 구독자가 없습니다. 가짜는 어디에 있습니까? 분명히 팀은 그녀를 버렸다. 혼자 놀아요.


따라서 같은 운명이 "악어"를 기다리고 있을 가능성이 큽니다. 그러나 나는 그것을 내 책갈피에 추가했는데 모두 똑같이 흥미 롭습니다.

그것은 또한 아시아 세션 에 진입하고 다시 대부분을 구매합니다. 공룡의 모습을 한 같은 햄스터.

그리고 구독자가 없습니다. 가짜는 어디에 있습니까? 분명히 팀은 그녀를 버렸다. 혼자 놀아요.
Vasiliy Pushkaryov :


글쎄요, 사람들은 놀라는 것을 좋아합니다. 나는 서신에서이란 사람들에게 맹세했습니다. 여기 가짜가 있지만 모든 것이 나에게 정직합니다.
 
나는 249K USD라는 단어에 익숙하지 않고 적어도 몇 년 동안 거래를 해왔지만 숫자 뒤에 있는 문자에는 관심이 없었습니다. - 수천 또는 무언가, 그렇지 않으면 중앙에 세 명의 작은 남자의 각 신호에 몇 명의 가입자가 있는지 쓰고 아래는 위에 나열된 문자가있는 숫자입니다.

 

킬로, 메가, 야드 - 새로운 물결.


처음에 그들은 말했다 - 세련되게,

그럼 멋졌다

최근에 그것은 폭탄이었다

이제 그들은 말합니다 - 총 :)

Konstantin Lebedev :

문자 "K"는 현재 "000"을 대체할 수 있습니다. 즉, 수천과 동의어입니다.
 
Vladimir Baskakov :
문자 "K"는 현재 "000"을 대체할 수 있습니다. 즉, 수천과 동의어입니다.

완전히 정확하려면 1000 또는 "킬로"를 소문자 "k"로 표시합니다.

그러나 대문자 "K"는 1024를 나타냅니다.

 

러시아어를 사용하는 전문 용어에도 있습니다. 1000입니다.

5,000은 5개입니다.)) 이것은 5K입니다.

