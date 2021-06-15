구독자 1200명!! - 페이지 177 1...170171172173174175176177178179180181182183184...230 새 코멘트 [삭제] 2019.10.02 01:07 #1761 Vasiliy Pushkaryov : 그들은 침묵합니다. 열 배는 적습니다. 그런 다음 햄스터는 신호 중 하나에서 10월 1일에 새로운 유망한 것을 가질 것이라고 썼습니다. 하지만 1일에는 뭔가 보여주지 않았다. 아, 나는 그녀에게 최근에 편지를 썼다;) 나는 햄스터가 어디에 있는지 물었습니다;) 그녀는 그녀가 죽었다고 말했습니다 창고를 8개 부분으로 나누는 것이 좋습니다. [삭제] 2019.10.02 11:46 #1762 Vasiliy Pushkaryov : 그들은 침묵합니다. 열 배는 적습니다. 여기 햄스터가 표지판 중 하나에 썼습니다. 그녀는 신호를 받았습니다. 헤드 디포와 이름으로 판단하면 분위기는 전투적입니다. 오래된 신호를 제거했습니다. 흥미로운 센트 여부 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.02 12:51 #1763 Vladimir Baskakov : 그녀는 신호를 받았습니다. 헤드 디포와 이름으로 판단하면 분위기는 전투적입니다. 오래된 신호를 제거했습니다. 흥미로운 센트 여부 일일 이득은 10% 이상이며 다시 의심스럽습니다. 다시 슈퍼 이윤을 쫓는다. 나는 Turbo-Hamster에 놀랐고 이것이 한 달에 세 번째 배수가 될 수 없다는 것을 한탄했습니다. 며칠 전 또 다른 시그널에 같은 당혹감에 따라서 같은 운명이 "악어"를 기다리고 있을 가능성이 큽니다. 그러나 나는 그것을 내 책갈피에 추가했는데 모두 똑같이 흥미 롭습니다. Vladimir Tkach 2019.10.02 12:57 #1764 Vasiliy Pushkaryov : 일일 이득은 10% 이상이며 다시 의심스럽습니다. 다시 슈퍼 이윤을 쫓는다. 나는 Turbo-Hamster에 놀랐고 이것이 한 달에 세 번째 배수가 될 수 없다는 것을 한탄했습니다. 며칠 전 또 다른 시그널에 같은 당혹감에 따라서 같은 운명이 "악어"를 기다리고 있을 가능성이 큽니다. 그러나 나는 그것을 내 책갈피에 추가했는데 모두 똑같이 흥미 롭습니다. 그것은 또한 아시아 세션 에 진입하고 다시 대부분을 구매합니다. 공룡의 모습을 한 같은 햄스터. 그리고 구독자가 없습니다. 가짜는 어디에 있습니까? 분명히 팀은 그녀를 버렸다. 혼자 놀아요. [삭제] 2019.10.02 13:00 #1765 Vasiliy Pushkaryov : 글쎄요, 사람들은 놀라는 것을 좋아합니다. 나는 서신에서이란 사람들에게 맹세했습니다. 여기 가짜가 있지만 모든 것이 나에게 정직합니다. Konstantin Lebedev 2019.10.02 18:23 #1766 나는 249K USD라는 단어에 익숙하지 않고 적어도 몇 년 동안 거래를 해왔지만 숫자 뒤에 있는 문자에는 관심이 없었습니다. - 수천 또는 무언가, 그렇지 않으면 중앙에 세 명의 작은 남자의 각 신호에 몇 명의 가입자가 있는지 쓰고 아래는 위에 나열된 문자가있는 숫자입니다. Aleksei Stepanenko 2019.10.02 18:31 #1767 킬로, 메가, 야드 - 새로운 물결. 처음에 그들은 말했다 - 세련되게, 그럼 멋졌다 최근에 그것은 폭탄이었다 이제 그들은 말합니다 - 총 :) [삭제] 2019.10.02 18:37 #1768 Konstantin Lebedev : 문자 "K"는 현재 "000"을 대체할 수 있습니다. 즉, 수천과 동의어입니다. Andrey F. Zelinsky 2019.10.02 20:23 #1769 Vladimir Baskakov : 문자 "K"는 현재 "000"을 대체할 수 있습니다. 즉, 수천과 동의어입니다. 완전히 정확하려면 1000 또는 "킬로"를 소문자 "k"로 표시합니다. 그러나 대문자 "K"는 1024를 나타냅니다. Uladzimir Izerski 2019.10.02 20:40 #1770 러시아어를 사용하는 전문 용어에도 있습니다. 1000입니다. 5,000은 5개입니다.)) 이것은 5K입니다. 1...170171172173174175176177178179180181182183184...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그들은 침묵합니다. 열 배는 적습니다.
그런 다음 햄스터는 신호 중 하나에서 10월 1일에 새로운 유망한 것을 가질 것이라고 썼습니다. 하지만 1일에는 뭔가 보여주지 않았다.
그들은 침묵합니다. 열 배는 적습니다.
여기 햄스터가 표지판 중 하나에 썼습니다.
그녀는 신호를 받았습니다. 헤드 디포와 이름으로 판단하면 분위기는 전투적입니다. 오래된 신호를 제거했습니다.
일일 이득은 10% 이상이며 다시 의심스럽습니다. 다시 슈퍼 이윤을 쫓는다. 나는 Turbo-Hamster에 놀랐고 이것이 한 달에 세 번째 배수가 될 수 없다는 것을 한탄했습니다. 며칠 전 또 다른 시그널에 같은 당혹감에
따라서 같은 운명이 "악어"를 기다리고 있을 가능성이 큽니다. 그러나 나는 그것을 내 책갈피에 추가했는데 모두 똑같이 흥미 롭습니다.
일일 이득은 10% 이상이며 다시 의심스럽습니다. 다시 슈퍼 이윤을 쫓는다. 나는 Turbo-Hamster에 놀랐고 이것이 한 달에 세 번째 배수가 될 수 없다는 것을 한탄했습니다. 며칠 전 또 다른 시그널에 같은 당혹감에
따라서 같은 운명이 "악어"를 기다리고 있을 가능성이 큽니다. 그러나 나는 그것을 내 책갈피에 추가했는데 모두 똑같이 흥미 롭습니다.
그것은 또한 아시아 세션 에 진입하고 다시 대부분을 구매합니다. 공룡의 모습을 한 같은 햄스터.그리고 구독자가 없습니다. 가짜는 어디에 있습니까? 분명히 팀은 그녀를 버렸다. 혼자 놀아요.
킬로, 메가, 야드 - 새로운 물결.
처음에 그들은 말했다 - 세련되게,
그럼 멋졌다
최근에 그것은 폭탄이었다
이제 그들은 말합니다 - 총 :)
문자 "K"는 현재 "000"을 대체할 수 있습니다. 즉, 수천과 동의어입니다.
완전히 정확하려면 1000 또는 "킬로"를 소문자 "k"로 표시합니다.
그러나 대문자 "K"는 1024를 나타냅니다.
러시아어를 사용하는 전문 용어에도 있습니다. 1000입니다.
5,000은 5개입니다.)) 이것은 5K입니다.