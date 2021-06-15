구독자 1200명!! - 페이지 181

여기 슈퍼 수익으로 작은 이야기에 빠진 200 명이 더 있습니다.



 

이 작가는 주로 금을 거래합니다. 시작은 훌륭했고 거의 100명의 사람들이 매료되었습니다.

자금은 140달러를 남겼습니다. 3,000개 중 시장이 마감될 때쯤에는 트리플 스왑을 계산하거나 스프레드를 확장하고 모든 것을 닫을 가능성이 큽니다.






 
Vasiliy Pushkaryov :

이익을 내지 않고 거래하는 것이 무슨 소용입니까?
 
아마도 어느 시점에서 그는 자신의 전략이 지속 가능하고 더 많은 돈을 벌기를 원한다고 확신하게 될 것입니다.

또는 성장, 균형, 자금의 세 가지 범주가 모두 차트에 하락하지 않고 구독자를위한 예쁜 그림이 돌진하도록했습니다.

 

오늘날 파운드로 거래하는 사람들은 이를 기대하고 있습니다.

백조_1280

 
오늘은 쉬는 날입니다. )

언제 울라지미르를 멈췄습니까?
 
Ivan Butko :

우리의 최고 유태인 메셔는 비참한 6%로 가라앉았고 이미 리뷰어들이 그에게 진흙을 던졌습니다 D)))

타라스가 유태인을 타고 날아갔다고? 그리고 영업에도?
 
"코인"은 악천후에도 쉬는 날이 없습니다)

 
그리고 이 파운드 동전은 어디에 있습니까?

