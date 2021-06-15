구독자 1200명!! - 페이지 181 1...174175176177178179180181182183184185186187188...230 새 코멘트 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 20:30 #1801 여기 슈퍼 수익으로 작은 이야기에 빠진 200 명이 더 있습니다. Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 20:43 #1802 이 작가는 주로 금을 거래합니다. 시작은 훌륭했고 거의 100명의 사람들이 매료되었습니다. 자금은 140달러를 남겼습니다. 3,000개 중 시장이 마감될 때쯤에는 트리플 스왑을 계산하거나 스프레드를 확장하고 모든 것을 닫을 가능성이 큽니다. Vladislav Andruschenko 2019.10.11 20:52 #1803 Vasiliy Pushkaryov : 이 작가는 주로 금을 거래합니다. 시작은 훌륭했고 거의 100명의 사람들이 매료되었습니다. 자금은 140달러를 남겼습니다. 3,000개 중 시장이 마감될 때쯤에는 트리플 스왑을 계산하거나 스프레드를 확장하고 모든 것을 닫을 가능성이 큽니다. 이익을 내지 않고 거래하는 것이 무슨 소용입니까? Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 20:59 #1804 Vladislav Andruschenko : 이익을 내지 않고 거래하는 것이 무슨 소용입니까? 아마도 어느 시점에서 그는 자신의 전략이 지속 가능하고 더 많은 돈을 벌기를 원한다고 확신하게 될 것입니다. 또는 성장, 균형, 자금의 세 가지 범주가 모두 차트에 하락하지 않고 구독자를위한 예쁜 그림이 돌진하도록했습니다. Uladzimir Izerski 2019.10.12 10:05 #1805 오늘날 파운드로 거래하는 사람들은 이를 기대하고 있습니다. Ramiz Mavludov 2019.10.12 11:21 #1806 Uladzimir Izerski : 오늘날 파운드로 거래하는 사람들은 이를 기대하고 있습니다. 오늘은 쉬는 날입니다. ) [삭제] 2019.10.12 12:40 #1807 Ramiz Mavludov : 오늘은 쉬는 날입니다. ) 언제 울라지미르를 멈췄습니까? Yevhenii Levchenko 2019.10.12 13:10 #1808 Ivan Butko : 우리의 최고 유태인 메셔는 비참한 6%로 가라앉았고 이미 리뷰어들이 그에게 진흙을 던졌습니다 D))) 타라스가 유태인을 타고 날아갔다고? 그리고 영업에도? Uladzimir Izerski 2019.10.12 14:09 #1809 Ramiz Mavludov : 오늘은 쉬는 날입니다. ) "코인"은 악천후에도 쉬는 날이 없습니다) Yury Lemeshev 2019.10.12 14:59 #1810 Uladzimir Izerski : "코인"은 악천후에도 쉬는 날이 없습니다) 그리고 이 파운드 동전은 어디에 있습니까? 1...174175176177178179180181182183184185186187188...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기 슈퍼 수익으로 작은 이야기에 빠진 200 명이 더 있습니다.
이 작가는 주로 금을 거래합니다. 시작은 훌륭했고 거의 100명의 사람들이 매료되었습니다.
자금은 140달러를 남겼습니다. 3,000개 중 시장이 마감될 때쯤에는 트리플 스왑을 계산하거나 스프레드를 확장하고 모든 것을 닫을 가능성이 큽니다.
아마도 어느 시점에서 그는 자신의 전략이 지속 가능하고 더 많은 돈을 벌기를 원한다고 확신하게 될 것입니다.
또는 성장, 균형, 자금의 세 가지 범주가 모두 차트에 하락하지 않고 구독자를위한 예쁜 그림이 돌진하도록했습니다.
오늘날 파운드로 거래하는 사람들은 이를 기대하고 있습니다.
오늘은 쉬는 날입니다. )
우리의 최고 유태인 메셔는 비참한 6%로 가라앉았고 이미 리뷰어들이 그에게 진흙을 던졌습니다 D)))
"코인"은 악천후에도 쉬는 날이 없습니다)
그리고 이 파운드 동전은 어디에 있습니까?