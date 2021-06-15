구독자 1200명!! - 페이지 178

Uladzimir Izerski :

러시아어를 사용하는 전문 용어에도 있습니다. 1000입니다.

5,000은 5개입니다.)) 이것은 5K입니다.

깎는 기계, 여기 K)
 
인터넷에서 지역 신호 서비스 를 광고하는 사이트를 발견했습니다. 노스탤지어

Ivan Butko :
예, 편리하고 유익합니다. 모든 것이 하나의 창에 표시됩니다.

 
Ivan Butko :
그리고 여기 주제가 있습니다. 생각나서 눈물을 흘렸습니다. 아직 3000도 안됨


 
Ivan Butko :

그리고 모든 것이 가격 계정에 있습니다.
Vladislav Andruschenko :

그리고 모든 것이 가격 계정에 있습니다.

사실 자체가 인상적입니다. 그리고 무슨, 백조가 날아왔다?

 
그리고 무료 신호 의 가입자는 어디에서 왔으며, 이것이 데모 계정인 경우 일반적으로 그들을 끌어들이는 것입니다. 결국 실제 계정의 전체 기록을 스크롤하고 지불 신호를 구독 할 가치가 있는지 여부가 명확 해지면 유료 통계에서 우수한 통계를 쉽게 인식 할 수 있습니다.
 
Ivan Butko :

네. 그는 3000이 넘는 짧은 간격을 가지고 있었습니다. 1~2주 중 하나입니다. 그러나 그것은 여전히 기록입니다.
 
Ivan Butko :

센트 계정.

저자는 구독자의 편의를 위해 10,000 수준의 잔액을 유지할 것을 약속합니다.

댓글을 안다)

 
그리고 질문이 있습니다. 오프닝에서 $30가 최소 비용이라고 한다면 $20의 가치가 있는 신호는 어디에서 옵니까?
