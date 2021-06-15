구독자 1200명!! - 페이지 169 1...162163164165166167168169170171172173174175176...230 새 코멘트 Vasiliy Pushkaryov 2019.08.30 20:09 #1681 Ivan Butko : 나는 그것을 위해 가입했다. 몇 주 동안 디포에 4%, 드로다운 1%, 많은 0.01로 거래됩니다. 거의 모든 거래는 평균을 사용하여 수익성이 있습니다. 나는 알프스가 있습니다. 이상해 '사기' 공연이 뭔지 모르겠다 비밀이 아니라면 지금 가지고 있는 것이 무엇입니까? 유로달러를 샀습니까? 이미 많은 주문? Vasiliy Pushkaryov 2019.08.30 22:11 #1682 그건 그렇고, 서명자를 위해 아름다운 이야기를 만드는 또 다른 장인. multiplicator 2019.08.30 22:23 #1683 Vasiliy Pushkaryov : 그건 그렇고, 서명자를 위해 아름다운 이야기를 만드는 또 다른 장인. 그리고 무엇, f*cks가 이미 실행되었습니까? 다시 한 번, 우리는 햄스터가 어떻게 사육되는지 실시간으로 관찰할 것입니다. 그리고 얼마나 많은 사람들이 힘들게 번 돈을 잃는지. 리뷰뿐만 아니라 의견도 신호로 작성해야합니다. 부풀어 오른 사람들이 잠재적인 Lv. Yevhenii Levchenko 2019.08.30 22:27 #1684 Vasiliy Pushkaryov : 그건 그렇고, 서명자를 위해 아름다운 이야기를 만드는 또 다른 장인. 글쎄요, 대부분은 모니터링 중이니 모든 것이 공평합니다... PM에게 링크를 보내주실 수 있나요? Vasiliy Pushkaryov 2019.08.31 00:30 #1685 Yevhenii Levchenko : 글쎄요, 대부분은 모니터링 중이니 모든 것이 공평합니다... PM에게 링크를 보내주실 수 있나요? 대부분의 역사. 8월에 모니터링했습니다. 이미 60명이 넘는 구독자를 보유하고 있습니다. Vasiliy Pushkaryov 2019.08.31 00:37 #1686 Yevhenii Levchenko : 글쎄요, 대부분은 모니터링 중이니 모든 것이 공평합니다... PM에게 링크를 보내주실 수 있나요? .그는 좋은 사연을 가지고 5월에 막 입사했습니다. 13만 퍼센트. 틀리지 않았다면 두달만에 합병했지만 수십명을 모집하는데 성공했다 *** Vasiliy Pushkaryov 2019.08.31 00:40 #1687 Vasiliy Pushkaryov : .그는 좋은 사연을 가지고 5월에 막 입사했습니다. 13만 퍼센트. 틀리지 않았다면 두달만에 합병했지만 수십명을 모집하는데 성공했다 그런 다음 5-6월에 합병되었습니다. 그리고 현재 신호에서는 같은 달에 수입의 300%로 표시됩니다. 추가됨: 이것은 이미 병합 및 제거된 모니터링 시작 시의 오래된 신호입니다. Andrey Karachev 2019.08.31 09:52 #1688 multiplicator : 리뷰뿐만 아니라 의견도 신호로 작성해야합니다. 부풀어 오른 사람들이 잠재적인 Lv. ++++ Ivan Butko 2019.08.31 21:31 #1689 Vasiliy Pushkaryov : 비밀이 아니라면 지금 가지고 있는 것이 무엇입니까? 유로달러를 샀습니까? 이미 많은 주문? 그래, 젠장. 거의 같은 장소에서 연속 5개 구매, 급락 직전에 소식이 없었지만. 주가 하락으로 마감되었습니다. 글쎄, 저자는 여전히 오버시팅의 길들이기 때문에 우리는 그의 마법을 기다리고 있습니다) Sergey Basov 2019.08.31 22:52 #1690 당신은 단지 질투입니다. )) 1...162163164165166167168169170171172173174175176...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 그것을 위해 가입했다. 몇 주 동안 디포에 4%, 드로다운 1%, 많은 0.01로 거래됩니다. 거의 모든 거래는 평균을 사용하여 수익성이 있습니다. 나는 알프스가 있습니다.
이상해 '사기' 공연이 뭔지 모르겠다
그건 그렇고, 서명자를 위해 아름다운 이야기를 만드는 또 다른 장인.
다시 한 번, 우리는 햄스터가 어떻게 사육되는지 실시간으로 관찰할 것입니다. 그리고 얼마나 많은 사람들이 힘들게 번 돈을 잃는지.
리뷰뿐만 아니라 의견도 신호로 작성해야합니다. 부풀어 오른 사람들이 잠재적인 Lv.
글쎄요, 대부분은 모니터링 중이니 모든 것이 공평합니다... PM에게 링크를 보내주실 수 있나요?
.그는 좋은 사연을 가지고 5월에 막 입사했습니다. 13만 퍼센트. 틀리지 않았다면 두달만에 합병했지만 수십명을 모집하는데 성공했다
그런 다음 5-6월에 합병되었습니다. 그리고 현재 신호에서는 같은 달에 수입의 300%로 표시됩니다.
추가됨: 이것은 이미 병합 및 제거된 모니터링 시작 시의 오래된 신호입니다.
비밀이 아니라면 지금 가지고 있는 것이 무엇입니까? 유로달러를 샀습니까? 이미 많은 주문?
그래, 젠장. 거의 같은 장소에서 연속 5개 구매, 급락 직전에 소식이 없었지만. 주가 하락으로 마감되었습니다. 글쎄, 저자는 여전히 오버시팅의 길들이기 때문에 우리는 그의 마법을 기다리고 있습니다)