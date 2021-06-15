구독자 1200명!! - 페이지 180

Vladimir Tkach :

글쎄요, 평소와 같이 모니터링하기 전에 스타일이 완전히 다릅니다.


그런 유명한 DC에는 아마도 아주 훌륭한 역사 예술가들이 있을 것입니다.

헤드샷


 
Ivan Butko :

헤드샷


자, 그런 랠리 후에 파운드는



 

이것은 나를 놀라게 한다. 역사에 따르면 유로달러나 파운드달러로 거래됩니다. 분명히 며칠 전에 유로달러에 대한 통화가 있었습니다. 유로가 약 1.1020이었을 때 7000의 하락이 있었습니다. 10핍마다 주식이 약 1000만큼 움직였습니다. 이론상으로도 병합되었지만 그림이 멈췄습니다.

꺼져 또는 무엇?



 
Vasiliy Pushkaryov :

자, 그런 랠리 후에 파운드는


막시무스 는 유로화에 떨어졌다.

 
Vasiliy Pushkaryov :

아마도 리뷰에서. 일반적으로 붕괴 후 10-20 조각을 한 번에 던집니다.

 

우리의 최고 유태인 메셔는 비참한 6%로 가라앉았고 이미 리뷰어들이 그에게 진흙을 던졌습니다 D)))

 
Ivan Butko :

헤드샷

글쎄, 완전히 고갈 된 것 같지는 않은데... 로봇은 전에 아름답게 거래되었습니다. 당길지도...


바실리 푸쉬카요프 :

이익이 둥둥...
 
Yevhenii Levchenko :

이익이 둥둥...

아마 그때 헤지

 
Vasiliy Pushkaryov :

아마 그때 헤지

그래서 나는 그렇게 생각했다)
