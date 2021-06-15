구독자 1200명!! - 페이지 180 1...173174175176177178179180181182183184185186187...230 새 코멘트 EgorKim 2019.10.06 16:26 #1791 Vladimir Tkach : 글쎄요, 평소와 같이 모니터링하기 전에 스타일이 완전히 다릅니다. 그런 유명한 DC에는 아마도 아주 훌륭한 역사 예술가들이 있을 것입니다. *** Ivan Butko 2019.10.11 15:12 #1792 헤드샷 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 15:23 #1793 Ivan Butko : 헤드샷 자, 그런 랠리 후에 파운드는 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 15:30 #1794 이것은 나를 놀라게 한다. 역사에 따르면 유로달러나 파운드달러로 거래됩니다. 분명히 며칠 전에 유로달러에 대한 통화가 있었습니다. 유로가 약 1.1020이었을 때 7000의 하락이 있었습니다. 10핍마다 주식이 약 1000만큼 움직였습니다. 이론상으로도 병합되었지만 그림이 멈췄습니다. 꺼져 또는 무엇? mit5x 2019.10.11 15:30 #1795 Vasiliy Pushkaryov : 자, 그런 랠리 후에 파운드는 막시무스 는 유로화에 떨어졌다. Ivan Butko 2019.10.11 15:35 #1796 Vasiliy Pushkaryov : 이것은 나를 놀라게 한다. 역사에 따르면 유로달러나 파운드달러로 거래됩니다. 분명히 며칠 전에 유로달러에 대한 통화가 있었습니다. 유로가 약 1.1020일 때 7000의 하락이 있었습니다. 10핍마다 주식이 약 1000만큼 움직였습니다. 이론상으로도 병합되었지만 그림이 멈췄습니다. 꺼져 또는 무엇? 아마도 리뷰에서. 일반적으로 붕괴 후 10-20 조각을 한 번에 던집니다. Ivan Butko 2019.10.11 15:39 #1797 우리의 최고 유태인 메셔는 비참한 6%로 가라앉았고 이미 리뷰어들이 그에게 진흙을 던졌습니다 D))) Yevhenii Levchenko 2019.10.11 15:45 #1798 Ivan Butko : 헤드샷 글쎄, 완전히 고갈 된 것 같지는 않은데... 로봇은 전에 아름답게 거래되었습니다. 당길지도... 바실리 푸쉬카요프 : 이것은 나를 놀라게 한다. 역사에 따르면 유로달러나 파운드달러로 거래됩니다. 분명히 며칠 전에 유로달러에 대한 통화가 있었습니다. 유로가 약 1.1020일 때 7000의 하락이 있었습니다. 10핍마다 주식이 약 1000만큼 움직였습니다. 이론상으로도 병합되었지만 그림이 멈췄습니다. 꺼져 또는 무엇? 이익이 둥둥... Vasiliy Pushkaryov 2019.10.11 17:16 #1799 Yevhenii Levchenko : 이익이 둥둥... 아마 그때 헤지 Yevhenii Levchenko 2019.10.11 17:19 #1800 Vasiliy Pushkaryov : 아마 그때 헤지 그래서 나는 그렇게 생각했다) 1...173174175176177178179180181182183184185186187...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄요, 평소와 같이 모니터링하기 전에 스타일이 완전히 다릅니다.
그런 유명한 DC에는 아마도 아주 훌륭한 역사 예술가들이 있을 것입니다.
***
헤드샷
자, 그런 랠리 후에 파운드는
이것은 나를 놀라게 한다. 역사에 따르면 유로달러나 파운드달러로 거래됩니다. 분명히 며칠 전에 유로달러에 대한 통화가 있었습니다. 유로가 약 1.1020이었을 때 7000의 하락이 있었습니다. 10핍마다 주식이 약 1000만큼 움직였습니다. 이론상으로도 병합되었지만 그림이 멈췄습니다.
꺼져 또는 무엇?
막시무스 는 유로화에 떨어졌다.
아마도 리뷰에서. 일반적으로 붕괴 후 10-20 조각을 한 번에 던집니다.
우리의 최고 유태인 메셔는 비참한 6%로 가라앉았고 이미 리뷰어들이 그에게 진흙을 던졌습니다 D)))
글쎄, 완전히 고갈 된 것 같지는 않은데... 로봇은 전에 아름답게 거래되었습니다. 당길지도...
이익이 둥둥...
아마 그때 헤지
