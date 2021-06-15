구독자 1200명!! - 페이지 171 1...164165166167168169170171172173174175176177178...230 새 코멘트 BlackTomcat 2019.09.01 11:23 #1701 Yevhenii Levchenko : 제품을 말하는게 아니라... 탑은 얼마냐: 100매출, 200, 300...? 매출 뿐만 아니라 사용자들이 제품에 부여하는 평점도 고려한다고 생각합니다. Yevhenii Levchenko 2019.09.01 11:54 #1702 BlackTomcat : 매출 뿐만 아니라 사용자들이 제품에 부여하는 평점도 고려한다고 생각합니다. 나는 추측했다. 따라서 인용 된 의견 (질문을 명확히하기 위해 시도한) 전에 다음과 같이 썼습니다. 예브헤니 레프첸코 : 그리고 시장의 최고, 이 대략적인 지표는 무엇입니까? (판매의 의미에서 또는 거기에 다른 매개 변수에 의해) Petros Shatakhtsyan 2019.09.01 14:20 #1703 Yevhenii Levchenko : 못쓰게 만들다... 어썸은 어때? 여기에 시장에 대해 쓰고 싶지 않다는 것이 분명하지 않습니까? mit5x 2019.09.02 04:45 #1704 신호 제공자에게 많은 욕을 할 수 있습니다. 그러나 당신은 거부합니다 - 제안. 각각 TOP5에 해당하는 신호를 작성하십시오. Vasiliy Pushkaryov 2019.09.02 08:39 #1705 mit5x : 신호 제공자에게 많은 욕을 할 수 있습니다. 그러나 당신은 거부합니다 - 제안. 각각 TOP5에 해당하는 신호를 작성하십시오. 이미 여러 번 제안되었습니다. 모니터링하기 전에 기록을 표시하지 마십시오. 거래 내역을 조작하는 법을 배운 사람이 많이 있습니다. 그렇다면 나머지 복사 서비스는 훌륭한 플랫폼입니다. 상위 신호는 페이지 자체의 순위에 적합합니다. 그리고 금지되지 않도록 아무도 TOP5를 쓰지 않을 것입니다. 여기에서 신호를 논의하거나 광고하는 것은 금지되어 있습니다. Yevhenii Levchenko 2019.09.02 09:11 #1706 mit5x : 신호 제공자에게 많은 욕을 할 수 있습니다. 그러나 당신은 거부합니다 - 제안. 각각 TOP5에 해당하는 신호를 작성하십시오. 시그널의 이름을 공개적으로 쓰는 것은 허용되지 않습니다 ... Vasiliy Pushkaryov 2019.09.02 09:13 #1707 Yevhenii Levchenko : 시그널의 이름을 공개적으로 쓰는 것은 허용되지 않습니다 ... 네. 우리는 일반적으로 이 스레드에서 "이름"을 지정하지 않고 논의하고 있습니다. [삭제] 2019.09.02 09:53 #1708 "미트볼 밥, 커틀릿 감자. 당신은 바꿀 수 없습니다!" (와 함께) 지 Даниил Минин 2019.09.08 01:20 #1709 다음은 다른 신호 서비스의 주식 차트입니다. 다음은 신호 서비스의 주식 차트입니다. 그것으로부터 무언가를 이해할 수 있습니까? 이 모든 끊임없는 인출 - 예금, 이 모든 일정한 예리한 선이 위아래로 움직입니다. 오랫동안 밸런스 라인의 신호를 평가한 사람은 아무도 없었습니다. 균형 선을 일반적으로 직선으로 만드는 방법이 있기 때문입니다. 모든 사람은 에퀴티 라인으로 신호의 품질을 평가합니다. 그리고 이것은 metaquote가 구독자에게 제공하는 일종의 라인입니다. 입출금을 고려하지 않고 주식형 차트 를 만들 수는 없나요?! 개발자들은 "이러한 일정도 누군가에게는 흥미롭다"고 말했다. 자, 2개의 차트를 만들고 어떤 고객이 어떤 차트에 관심이 있는지 - 그 차트를 보게 하십시오. Yevhenii Levchenko 2019.09.08 12:43 #1710 danminin : 입출금을 고려하지 않고 주식형 차트 를 만들 수는 없나요?! 즉, 입출금이 자본에 영향을 미치지 않습니까? 1...164165166167168169170171172173174175176177178...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
제품을 말하는게 아니라... 탑은 얼마냐: 100매출, 200, 300...?
매출 뿐만 아니라 사용자들이 제품에 부여하는 평점도 고려한다고 생각합니다.
나는 추측했다. 따라서 인용 된 의견 (질문을 명확히하기 위해 시도한) 전에 다음과 같이 썼습니다.
그리고 시장의 최고, 이 대략적인 지표는 무엇입니까? (판매의 의미에서 또는 거기에 다른 매개 변수에 의해)
못쓰게 만들다...
어썸은 어때? 여기에 시장에 대해 쓰고 싶지 않다는 것이 분명하지 않습니까?
신호 제공자에게 많은 욕을 할 수 있습니다. 그러나 당신은 거부합니다 - 제안.
각각 TOP5에 해당하는 신호를 작성하십시오.
시그널의 이름을 공개적으로 쓰는 것은 허용되지 않습니다 ...
"미트볼 밥, 커틀릿 감자. 당신은 바꿀 수 없습니다!" (와 함께)
다음은 다른 신호 서비스의 주식 차트입니다.
그것으로부터 무언가를 이해할 수 있습니까?
이 모든 끊임없는 인출 - 예금, 이 모든 일정한 예리한 선이 위아래로 움직입니다.
오랫동안 밸런스 라인의 신호를 평가한 사람은 아무도 없었습니다. 균형 선을 일반적으로 직선으로 만드는 방법이 있기 때문입니다.
모든 사람은 에퀴티 라인으로 신호의 품질을 평가합니다.
그리고 이것은 metaquote가 구독자에게 제공하는 일종의 라인입니다.
입출금을 고려하지 않고 주식형 차트 를 만들 수는 없나요?!
개발자들은 "이러한 일정도 누군가에게는 흥미롭다"고 말했다. 자, 2개의 차트를 만들고 어떤 고객이 어떤 차트에 관심이 있는지 - 그 차트를 보게 하십시오.
즉, 입출금이 자본에 영향을 미치지 않습니까?