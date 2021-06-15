구독자 1200명!! - 페이지 172 1...165166167168169170171172173174175176177178179...230 새 코멘트 [삭제] 2019.09.08 13:20 #1711 danminin : 다음은 다른 신호 서비스의 주식 차트입니다. 다음은 신호 서비스의 주식 차트입니다. 그것으로부터 무언가를 이해할 수 있습니까? 이 모든 끊임없는 인출 - 예금, 이 모든 일정한 예리한 선이 위아래로 움직입니다. 오랫동안 균형 라인의 신호를 평가한 사람은 아무도 없었습니다. 균형 선을 일반적으로 직선으로 만드는 방법이 있기 때문입니다. 모든 사람은 에퀴티 라인으로 신호의 품질을 평가합니다. 그리고 이것은 metaquote가 구독자에게 제공하는 일종의 라인입니다. 입출금을 고려하지 않고 주식형 차트 를 만들 수는 없나요?! 개발자들은 "이러한 일정도 누군가에게는 흥미롭다"고 말했다. 자, 2개의 차트를 만들고 어떤 고객이 어떤 차트에 관심이 있는지 - 그 차트를 보게 하십시오. 이 자산에 첨부한 것은 편리한 곳에서 리소스를 살펴보십시오. 가입자에게 연락처의 링크를 더 아름다운 곳으로 제공하십시오. 이미 "글로벌" 문제에 대해 많은 분기가 만들어졌습니다. 균형 자본이 있을 때 어떤 전략이 사용되고 있는지 알 수 있습니다. 오버 타이머 또는 스캘퍼, 그냥 한 눈에. 차트에 명확한 것은 없습니다. 그저 아름답습니다. Sergey Golubev 2019.09.08 13:56 #1712 danminin : 다음은 다른 신호 서비스의 주식 차트입니다. 다음은 신호 서비스의 주식 차트입니다. ... 같은 내용을 두 갈래로 나누어 토론하게 된 이유는 무엇입니까? 자신의 토론 - https://www.mql5.com/en/forum/321793 그렇지 않으면 스팸으로 간주됩니다.. Нужен ли в сервисе сигналов график эквити без учета снятий-пополнений? (читать первый пост) 2019.09.08www.mql5.com Нужен, Не нужен, Не знаю... Vladimir Karputov 2019.09.08 14:43 #1713 이 주제와 관련이 없는 댓글은 " 입출금을 고려하지 않고 신호 서비스에서 주식 차트가 필요합니까? (첫 번째 게시물 읽기) "로 이동되었습니다. Vasiliy Pushkaryov 2019.09.10 20:34 #1714 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 구독자 1200명!! 바실리 푸쉬카료프 , 2019.08.30 22:11 그건 그렇고, 서명자를 위해 아름다운 이야기를 만드는 또 다른 장인. "시그널" 서비스는 이 사람에게 나쁜 영향을 미칩니다. 그가 계정을 모니터링하는 즉시 그는 다음 달에 소진될 것입니다. 대신 구독자가 없을 때 월 300%로 해도 문제가 되지 않는다면 그냥 나 자신을 위해 거래하겠다. mql5 언어의 특징, 미묘함 이론부터 실습까지 서비스 데스크. 불만, 제안. EgorKim 2019.09.10 20:49 #1715 danminin : 다음은 다른 신호 서비스의 주식 차트입니다. 다음은 신호 서비스의 주식 차트입니다. 그것으로부터 무언가를 이해할 수 있습니까? 이 모든 끊임없는 인출 - 예금, 이 모든 일정한 예리한 선이 위아래로 움직입니다. 오랫동안 균형 라인의 신호를 평가한 사람은 아무도 없었습니다. 균형 선을 일반적으로 직선으로 만드는 방법이 있기 때문입니다. 모든 사람은 에퀴티 라인으로 신호의 품질을 평가합니다. 그리고 이것은 metaquote가 구독자에게 제공하는 일종의 라인입니다. 입출금을 고려하지 않고 주식형 차트 를 만들 수는 없나요?! 개발자들은 "이러한 일정도 누군가에게는 흥미롭다"고 말했다. 자, 2개의 차트를 만들고 어떤 고객이 어떤 차트에 관심이 있는지 - 그 차트를 보게 하십시오. 여기에 매우 정확한 주식 차트가 있습니다. 당신은 당신이 쓰는 것에 대해 이해하고 있습니까? " 입출금을 제외한 주가지수 ?!" 방법 것입니다?) POC Даниил Минин 2019.09.10 20:53 #1716 EgorKim : 여기에 매우 정확한 주식 차트가 있습니다. 당신은 당신이 쓰는 것에 대해 이해하고 있습니까? " 입출금을 제외한 주가지수 ?!" 방법 것입니다?) POC 여기 모든 것이 정리되어 있습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/321793 Нужен ли в сервисе сигналов график эквити без учета снятий-пополнений? (читать первый пост) 2019.09.08www.mql5.com Нужен, Не нужен, Не знаю... EgorKim 2019.09.10 20:56 #1717 danminin : 여기 모든 것이 정리되어 있습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/321793 당신에 의해? 그리고 당신의 기발한 아이디어는?) 다음 번에 브로커에게 과거 인출을 고려하지 않고 자금 인출을 요청할 때)))) Даниил Минин 2019.09.10 20:58 #1718 EgorKim : 당신에 의해? 그리고 당신의 기발한 아이디어는?) 다음 번에 브로커에게 과거 인출을 고려하지 않고 자금 인출을 요청할 때)))) 당신은 아무것도 이해하지 못했습니다. 찬성 30명 반대 16명인데도 말이다. [삭제] 2019.09.10 21:01 #1719 Vasiliy Pushkaryov : "시그널" 서비스는 이 사람에게 나쁜 영향을 미칩니다. 그가 계정을 모니터링하는 즉시 그는 다음 달에 소진될 것입니다. 대신 구독자가 없을 때 월 300%로 해도 문제가 되지 않는다면 그냥 나 자신을 위해 거래하겠다. 예, Signals 서비스 에 관한 것입니다 ;) Vladimir Tkach 2019.09.10 21:06 #1720 Aleksandr Volotko : 예, Signals 서비스 에 관한 것입니다 ;) 여덟) 뿐만 아니라. 면접 효과도 있다고 합니다. 유명한 Taras가 인터뷰를 한 직후 Evra는 채널을 떠나 그를 반대했습니다. 몇 달 후 모든 것이 끝났습니다. 1...165166167168169170171172173174175176177178179...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다음은 다른 신호 서비스의 주식 차트입니다.
다음은 신호 서비스의 주식 차트입니다.
그것으로부터 무언가를 이해할 수 있습니까?
이 모든 끊임없는 인출 - 예금, 이 모든 일정한 예리한 선이 위아래로 움직입니다.
오랫동안 균형 라인의 신호를 평가한 사람은 아무도 없었습니다. 균형 선을 일반적으로 직선으로 만드는 방법이 있기 때문입니다.
모든 사람은 에퀴티 라인으로 신호의 품질을 평가합니다.
그리고 이것은 metaquote가 구독자에게 제공하는 일종의 라인입니다.
입출금을 고려하지 않고 주식형 차트 를 만들 수는 없나요?!
개발자들은 "이러한 일정도 누군가에게는 흥미롭다"고 말했다. 자, 2개의 차트를 만들고 어떤 고객이 어떤 차트에 관심이 있는지 - 그 차트를 보게 하십시오.
다음은 다른 신호 서비스의 주식 차트입니다.
다음은 신호 서비스의 주식 차트입니다.
...
같은 내용을 두 갈래로 나누어 토론하게 된 이유는 무엇입니까?
자신의 토론 - https://www.mql5.com/en/forum/321793
그렇지 않으면 스팸으로 간주됩니다..
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
구독자 1200명!!
바실리 푸쉬카료프 , 2019.08.30 22:11
그건 그렇고, 서명자를 위해 아름다운 이야기를 만드는 또 다른 장인.
"시그널" 서비스는 이 사람에게 나쁜 영향을 미칩니다. 그가 계정을 모니터링하는 즉시 그는 다음 달에 소진될 것입니다.
대신 구독자가 없을 때 월 300%로 해도 문제가 되지 않는다면 그냥 나 자신을 위해 거래하겠다.
다음은 다른 신호 서비스의 주식 차트입니다.
다음은 신호 서비스의 주식 차트입니다.
그것으로부터 무언가를 이해할 수 있습니까?
이 모든 끊임없는 인출 - 예금, 이 모든 일정한 예리한 선이 위아래로 움직입니다.
오랫동안 균형 라인의 신호를 평가한 사람은 아무도 없었습니다. 균형 선을 일반적으로 직선으로 만드는 방법이 있기 때문입니다.
모든 사람은 에퀴티 라인으로 신호의 품질을 평가합니다.
그리고 이것은 metaquote가 구독자에게 제공하는 일종의 라인입니다.
입출금을 고려하지 않고 주식형 차트 를 만들 수는 없나요?!
개발자들은 "이러한 일정도 누군가에게는 흥미롭다"고 말했다. 자, 2개의 차트를 만들고 어떤 고객이 어떤 차트에 관심이 있는지 - 그 차트를 보게 하십시오.
여기에 매우 정확한 주식 차트가 있습니다.
당신은 당신이 쓰는 것에 대해 이해하고 있습니까?
" 입출금을 제외한 주가지수 ?!"
방법 것입니다?)
POC
여기에 매우 정확한 주식 차트가 있습니다.
당신은 당신이 쓰는 것에 대해 이해하고 있습니까?
" 입출금을 제외한 주가지수 ?!"
방법 것입니다?)
POC
여기 모든 것이 정리되어 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
여기 모든 것이 정리되어 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
당신에 의해? 그리고 당신의 기발한 아이디어는?)
다음 번에 브로커에게 과거 인출을 고려하지 않고 자금 인출을 요청할 때))))
당신에 의해? 그리고 당신의 기발한 아이디어는?)
다음 번에 브로커에게 과거 인출을 고려하지 않고 자금 인출을 요청할 때))))
당신은 아무것도 이해하지 못했습니다. 찬성 30명 반대 16명인데도 말이다.
"시그널" 서비스는 이 사람에게 나쁜 영향을 미칩니다. 그가 계정을 모니터링하는 즉시 그는 다음 달에 소진될 것입니다.
대신 구독자가 없을 때 월 300%로 해도 문제가 되지 않는다면 그냥 나 자신을 위해 거래하겠다.
예, Signals 서비스 에 관한 것입니다 ;)
예, Signals 서비스 에 관한 것입니다 ;)
여덟)
뿐만 아니라. 면접 효과도 있다고 합니다.
유명한 Taras가 인터뷰를 한 직후 Evra는 채널을 떠나 그를 반대했습니다. 몇 달 후 모든 것이 끝났습니다.