그럼에도 가입자들은 더욱 조심스러워졌다. 대부분의 "범프"를 채웠습니다. 이전에는 이러한 신호가 끔찍한 속도로 실행되었습니다. 이제 하나의 신호는 모니터링 후 거의 2개월이고 다른 신호는 거의 한 달이 지났으며 가입자는 20명과 30명뿐입니다. 그리고 리뷰에서 그들은 모니터링 후 전략이 변경되었다는 부정적인 내용을 씁니다.
이제 나는 metaquotas의 정책을 이해합니다. 아무 것도 하지 않고 사람들이 돈을 쏟아붓게 내버려 두십시오.
아마 )). 예를 들어, 포스트백이 두 개 있는 시그널리스트는 첫 달에 165%를 갖습니다. 1년 전 나는 한 달에 172명의 구독자를 모았다(아래 화면). 그러나 그는 8개월 동안 수익성 있는 거래를 보여 매달 한 포지션에서 수익을 낼 수 있었다. 명백한 가짜와 신호가 제거되었습니다. 올해도 월 1개 포지션이 주 수익을 내고 있지만, 모니터링 전 지난 2개월 동안 분명히 TP/SL이 작은 로봇이 켜진 상태여서 전체가 희석됐다. 그러나 사람들은 더 이상 그렇게 수용적이지 않습니다.
그리고 가짜와 규범을 구별하는 방법. 모든 사람이 연도를 따를 수는 없습니다. 지금은 정의하지 않겠습니다
연도를 따를 필요는 없습니다. 새로운 신호가 나타나고 한 달에 한 번 거래 기록에 하나의 위치가 있으며 이 위치는 8개월 동안 항상 수익성이 있습니다. 포지션은 20핍을 취하며 이는 50-70%의 이익이며 35-40핍의 손실은 예금을 죽일 것입니다. 그러나 이것은 발생하지 않습니다. 거래자는 항상 모니터링하기 전에 추측합니다. 모니터링 후 많은 작은 트랜잭션이 시작되고 때로는 마이너스, 그 다음 플러스가 시작됩니다. 작년에 그러한 신호원은 거의 매달 나타났고 행정부는 그들을 제거했습니다. 이들은 거래가 반대 방향으로 열리는 수많은 센트 계정의 생존자입니다.
그런 다음 그들은 조금 더 똑똑해지기 시작했습니다. 그런 거래의 3~4개월, 그 다음 수동 거래, 그리고 다시 2-3개월의 거래. 또는 한 달에 여러 직책을 만들기 시작하여 300%까지 증가했습니다. 이 신호에서처럼. 이제 그들은 로봇으로 수익성있는 위치를 희석하기 시작했으며 추적하기가 더 어렵지만 가능합니다. 관리자만이 계정을 끄는 이유를 찾는 것이 더 어려울 것입니다.
연도를 따를 필요는 없습니다.
한 달에 한 직위를 구독할 사람
한 달에 한 위치는 모니터링 전입니다. 포지션은 10개 또는 30개의 거래로 구성되어 역사를 더 인상적으로 보이게 할 수 있습니다. 모든 사람이 역사를 조사하는 것은 아닙니다. 모니터링에 연결한 후 이미 거래 활동을 유지하기 위해 격일로 무작위 거래가 가능합니다. 예를 들어 5월 2일에 5월에 70%의 기성품 수익성으로 계정을 모니터링하면 6월 말까지 거래 내역을 구독하는 구독자를 안전하게 기다릴 수 있습니다. 위의 스크린샷은 2018년에 172명의 가입자가 $49 상당의 신호에 부딪쳤음을 보여줍니다. 이것은 약 한 달입니다. 올해 이 작가의 시그널 비용은 $30입니다. 구독자는 34명에 불과하고 이미 약 12개의 부정적인 리뷰가 있습니다. 따라서 이 전략은 효과를 잃고 있습니다.
한 달에 한 항목
그들은 뭔가를 생각해낼 것입니다. 그리고 Pashkovets와 그의 아내는 어떻습니까?
조심성 있는. 나는 9월 16일 이전에 10%를 벌었고 그 후 단 한 건의 거래도 하지 않았습니다. 이제 시장에 출시되었습니다.
첨자는 무엇을 말합니까?
그들은 침묵합니다. 열 배는 적습니다.
그런 다음 햄스터는 신호 중 하나에서 10월 1일에 새로운 유망한 것을 가질 것이라고 썼습니다. 하지만 1일에는 뭔가 보여주지 않았다.