SearchLess
정렬된 배열에서 샘플 값보다 작은 값을 가진 요소를 검색합니다.
|
int SearchLess(
Parameters
element
[in] 배열에서 검색할 샘플 요소입니다.
Return Value
찾은 요소의 위치 - 성공, -1 - 요소를 찾을 수 없음.
예제:
|
//--- CArrayInt::SearchLess(int) 예제