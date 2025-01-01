문서화섹션
DeleteRange

지정된 배열 위치에서 요소 그룹을 삭제합니다.

bool  DeleteRange(
   int  from,     // 첫 번째 요소의 위치
   int  to        // 마지막 요소의 위치
   )

Parameters

from

[in]  제거할 첫 번째 배열 요소의 위치.

to

[in]  제거할 마지막 배열 요소의 위치.

Return Value

성공시 true, 요소 제거 불가시 false.

예제:

//--- CArrayInt::DeleteRange(int,int) 예제
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 배열 요소 추가
   //--- . . .
   //--- 요소 삭제
   if(!array.DeleteRange(0,10))
     {
      printf("삭제 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }
