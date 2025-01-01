//--- CArrayInt::Load(int) 예제

#include <Arrays\ArrayInt.mqh>

//---

void OnStart()

{

int file_handle;

CArrayInt *array=new CArrayInt;

//---

if(array!=NULL)

{

printf("객체 생성 오류");

return;

}

//--- 파일 오픈

file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!array.Load(file_handle))

{

//--- 파일 로드 오류

printf("파일 로드: 오류 %d!",GetLastError());

delete array;

FileClose(file_handle);

//---

return;

}

FileClose(file_handle);

}

//--- 배열 요소 사용

for(int i=0;i<array.Total();i++)

{

printf("Element[%d] = %d",i,array.At(i));

}

delete array;

}