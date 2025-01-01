문서화섹션
AddArray

한 배열의 요소를 다른 배열의 끝에 추가합니다.

bool  AddArray(
   const int&  src[]      // 소스 배열
   )

Parameters

src[]

[in]  추가할 소스 요소의 배열에 대한 참조.

Return Value

성공적이면 true, 항목 추가 불가시 false.

예제:

//--- CArrayInt::AddArray(const int &[]) 예제
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
int src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 다른 배열 추가
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("배열 추가 실패");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 배열 사용
   //--- . . .
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }
