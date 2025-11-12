당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
JBrainTrend1Stop - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 13
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
가격 시계열의 예비 평균을 사용하여 인기있는 BrainTrend1 거래 시스템의 데이터를 기반으로 손절매 레벨 라인을 구축하는 지표입니다.
이 시스템은 잘못된 신호를 많이 내기 때문에 많은 사람들이 일반적인 BrainTrend1Stop(BT1S)을 거부했습니다. 이 문제를 해결하려면 필터를 사용하고 추가 지표로 차트를 로드해야 했습니다. 이 인디케이터에서는 이 문제를 인디케이터 계산에 사용되는 가격 시계열의 JMA 평활화를 통해 해결했습니다.
그 결과 지표가 더 안정적이 되었습니다. JMA 스무딩 덕분에 잘못된 신호가 훨씬 줄어들었고 이러한 영역은 이제 시스템에서 평평한 것으로 인식되며 시장 변동성에 대한 시스템의 민감도는 이제 매개 변수 "길이_"로 조정할 수 있습니다. 일반적인 BT1S에 비해 새로운 지표는 차트에서 더 안정적인 시스템처럼 보입니다. 새로운 추세 추적 시스템이라고 말할 수도 있습니다.
인디케이터가 작동하려면 컴파일된 JMA.mq5 인디케이터 파일이 클라이언트 터미널의 MQL5/Indicators 폴더에 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/758
가격 시계열의 사전 평균을 사용하는 인기 있는 BrainTrend1 거래 시스템의 신호 지표입니다.Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.)
마지막으로 마감된 거래(거래)를 선택하여 추가 작업을 진행합니다.
표준 편차 지표를 기반으로 한 추세 강도의 최대 시각적 지표입니다.Trailing with Close by Button and Profit
이 EA는 기본 매개 변수로 TP 및 SL 자동 설정, 모든 장치에서 주문한 모든 주문에 대한 자동 후행 중지 및 단계, 5 개의 버튼 "모두 닫기", "이익 닫기", "손실 닫기", "구매 닫기", "판매 닫기"로 모든 주문을 쉽게 닫을 수있는 쉬운 방법, 이익 또는 손실 임계 값으로 모든 주문을 자동으로 닫을 수 있도록 도와줍니다.