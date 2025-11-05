거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
프랙탈 레벨 - MetaTrader 5용 지표
게시자:
Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 3
- 평가:
-
게시됨:
실제 저자:
lotos4u
지표와 프랙탈 B.Williams의 표준 지표 간의 주요 차이점:
- 프랙탈의 "어깨" 크기를 임의의 크기로 선택할 수 있습니다(즉, 중간 막대에 프랙탈을 형성하는 데 필요한 좌우 막대의 수). 오른쪽 및 왼쪽 숄더는 개별적으로 정의할 수 있습니다(RightBars 및 LeftBars 매개변수). 예를 들어 양쪽 숄더를 3으로 설정하면 프랙탈을 형성하는 데 7개의 캔들스틱이 필요합니다.
- 형성된 각 프랙탈에서 수평선이 그려집니다. 이 선들은 독특한 "프랙탈" 지지/저항선을 형성합니다.
- 프랙탈 자체는 마름모로 그려지지만, 돌파가 발생하는 방향의 프랙탈은 큰 색 점으로 표시됩니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.08. 17에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/732
