Fractal Adaptive Moving Average 기술적 지표(FRAMA)는 John Ehlers에 의해 개발되었습니다.



이 지표는 알고리즘을 기반으로 구성됩니다.지수 이동 평균, 평활 계수는 가격 계열의 현재 프랙탈 차원을 기반으로 계산됩니다. FRAMA의 장점은 강한 추세의 움직임을 따라갈 수 있고 가격이 수렴할 때 충분히 기다릴 수 있다는 것입니다.

이동 평균에 사용되는 모든 분석 방법이 이 지표에도 적용될 수 있습니다.

Fractal Adaptive Moving Average 지표



계산:



FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)

설명:

FRAMA(i) - FRAMA의 현재 값;

Price(i) - 현재 가;

FRAMA(i-1) - FRAMA의 이전 값;

A(i) - 지수 평활화의 현재 계수.

지수 평활 계수는 아래 공식에 따라 계산됩니다.

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))

설명:

D(i) - 현재 프랙탈 차원;

EXP() - 지수의 수학 함수.

직선의 프랙탈 차원은 1과 같습니다. 공식에서 D = 1이면 A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1임을 알 수 있습니다. 따라서 가격이 직선으로 변경되면 지수 평활이 사용되지 않습니다. 이러한 경우 공식은 다음과 같기 때문입니다.

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Price(i)

즉, 지표는 가격을 정확히 따릅니다.

평면의 프랙탈 차원은 2와 같습니다. 공식에서 D = 2이면 평활 계수 A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01입니다. 지수 평활 계수의 이러한 작은 값은 가격이 강한 움직임을 만드는 순간에 얻어집니다. 이러한 강한 둔화는 약 200주기의 단순 이동 평균에 해당합니다.

프랙탈 차원의 공식:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)

추가 공식에 따라 계산됩니다.

N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length

설명:

HighestPrice(i) - Length 기간에 대한 현재 최대값;

LowestPrice(i) - Length 기간에 대한 현재 최저값;

값 N1, N2 및 N3은 각각 다음과 같습니다.