코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - MetaTrader 5용 지표

MetaQuotes | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
570
평가:
(37)
게시됨:
frama.mq5 (5.23 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

Fractal Adaptive Moving Average 기술적 지표(FRAMA)는 John Ehlers에 의해 개발되었습니다.

이 지표는 알고리즘을 기반으로 구성됩니다.지수 이동 평균, 평활 계수는 가격 계열의 현재 프랙탈 차원을 기반으로 계산됩니다. FRAMA의 장점은 강한 추세의 움직임을 따라갈 수 있고 가격이 수렴할 때 충분히 기다릴 수 있다는 것입니다.

이동 평균에 사용되는 모든 분석 방법이 이 지표에도 적용될 수 있습니다.

Fractal Adaptive Moving Average 지표

Fractal Adaptive Moving Average 지표

계산:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)

설명:

  • FRAMA(i) - FRAMA의 현재 값;
  • Price(i) - 현재 가;
  • FRAMA(i-1) - FRAMA의 이전 값;
  • A(i) - 지수 평활화의 현재 계수.

지수 평활 계수는 아래 공식에 따라 계산됩니다.

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))

설명:

  • D(i) - 현재 프랙탈 차원;
  • EXP() - 지수의 수학 함수.

직선의 프랙탈 차원은 1과 같습니다. 공식에서 D = 1이면 A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1임을 알 수 있습니다. 따라서 가격이 직선으로 변경되면 지수 평활이 사용되지 않습니다. 이러한 경우 공식은 다음과 같기 때문입니다.

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Price(i)

즉, 지표는 가격을 정확히 따릅니다.

평면의 프랙탈 차원은 2와 같습니다. 공식에서 D = 2이면 평활 계수 A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01입니다. 지수 평활 계수의 이러한 작은 값은 가격이 강한 움직임을 만드는 순간에 얻어집니다. 이러한 강한 둔화는 약 200주기의 단순 이동 평균에 해당합니다.

프랙탈 차원의 공식:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)

추가 공식에 따라 계산됩니다.

N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length

설명:

  • HighestPrice(i) - Length 기간에 대한 현재 최대값;
  • LowestPrice(i) - Length 기간에 대한 현재 최저값;

값 N1, N2 및 N3은 각각 다음과 같습니다.

N1(i) = N(Length,i)
N2(i) = N(Length,i + Length)
N3(i) = N(2 * Length,i)

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/72

ObjChartSample ObjChartSample

이 스크립트는 표준 라이브러리(CChart)의 클래스를 사용하여 차트 속성을 제어하는 방법을 보여줍니다.

스피어샘플(SphereSample) 스피어샘플(SphereSample)

이 스크립트는 표준 라이브러리의 클래스를 사용하여 그래픽 객체를 제어하는 방법을 보여줍니다.

더블 지수 이동 평균(Double Exponential Moving Average (DEMA)) 더블 지수 이동 평균(Double Exponential Moving Average (DEMA))

지표는 가격 계열을 평활화 하는 데 사용되며 금융 유가 증권의 가격 차트에 직접 적용됩니다.

Average Directional Movement Index Wilder Average Directional Movement Index Wilder

와일더의 Average Directional Movement Index(ADX Wilder)는 가격의 추세가 있는지를 확인하는데 도움이 됩니다.