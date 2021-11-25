거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
더블 지수 이동 평균(Double Exponential Moving Average (DEMA)) - MetaTrader 5용 지표
더블 지수 이동 평균 기술 지표(DEMA)는 Patrick Mulloy에 의해 개발되었으며 1994년 2월에 출판된 "주식 및 상품의 기술적 분석" 잡지에 소개되었습니다.
지표는 가격 계열을 평활화 하는 데 사용되며 금융 유가 증권의 가격 차트에 직접 적용됩니다. 또한 다른 지표의 값을 평활화 하는 데 사용할 수 있습니다.
이 지표의 장점은 톱니 모양의 가격 움직임에서 거짓 신호를 제거하고 강한 추세에서 포지션을 유지할 수 있다는 것입니다.
더블 지수 이동 평균(Double Exponential Moving Average) 지표
계산:
지표는 지수 이동 평균 (EMA)에 기반합니다. EMA 값에서 가격 편차의 오류를 살펴보겠습니다.
err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)
설명:
- err(i) - 현재 EMA 에러;
- Price(i) - 현재 가;
- EMA(Price, N, i) - N 기간 동안의 가격 계열의 현재 EMA 값.
지수 평균 오차 값을 가격의 지수 이동 평균 값에 더하면 DEMA를 얻게 됩니다.
DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)
설명:
- EMA(err, N, i) - error errd의 지수 평균의 현재 값;
- EMA2(가격, N, i) - 가격의 결과적 이중 평활화의 현재 값.
