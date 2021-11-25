컬러바(ColorBars) 지표는 볼륨 변화에 따라 다른 색상으로 바를 그립니다. 만약 볼륨이 증가하면 녹색이고 그렇지 않으면 붉은색입니다.

버튼을 눌러 거래할 수 있는 정보 시스템의 사용자 인터페이스의 간단한 예입니다.

이 스크립트는 표준 라이브러리(CChart)의 클래스를 사용하여 차트 속성을 제어하는 방법을 보여줍니다.

FRAMA의 장점은 강한 추세의 움직임을 따라갈 수 있고 가격이 수렴할 때 충분히 기다릴 수 있다는 것입니다.