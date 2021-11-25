코드베이스섹션
스피어샘플(SphereSample) - MetaTrader 5용 스크립트

SphereSample.mq5 스크립트는 표준 라이브러리 (객체 배열의 기본 클래스CArrayObj,CChartObjectText)를 사용하여 그래픽 객체를 컨트롤 하는 방법을 보여줍니다.



