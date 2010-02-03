Ставь лайки и следи за новостями
Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - индикатор для MetaTrader 5
- 7131
Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers).
Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.
К этому индикатору применимы все виды анализа, которые используются для скользящих средних.
Индикатор Fractal Adaptive Moving Average
Расчет:
- FRAMA(i) - текущее значение FRAMA;
- Price(i) - текущая цена;
- FRAMA(i-1) - предыдущее значение FRAMA;
- A(i) - текущий фактор экспоненциального сглаживания.
Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:
- D(i) - текущая фрактальная размерность;
- EXP() - математическая функция экспоненты.
Фрактальная размерность прямой линии равна единице.
Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:
То есть, индикатор точно следует за ценой.
Фрактальная размерность плоскости равна двум. Из формулы получаем, что если D = 2, то фактор сглаживания A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Столь малое значение фактора экспоненциального сглаживания получается в те моменты, когда цена производит сильное пилообразное движение. Такое сильное замедление соответствует примерно 200-периодной простой скользящей средней.
Формула фрактальной размерности:
- HighestPrice(i) - текущее максимальное значение за Length периодов;
- LowestPrice(i) - текущее минимальное значение за Length периодов;
N2(i) = N(Length,i + Length)
N3(i) = N(2 * Length,i)
