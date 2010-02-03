Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers).



Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.

К этому индикатору применимы все виды анализа, которые используются для скользящих средних.

Индикатор Fractal Adaptive Moving Average



Расчет:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)



FRAMA(i) - текущее значение FRAMA;

Price(i) - текущая цена;

FRAMA(i-1) - предыдущее значение FRAMA;

A(i) - текущий фактор экспоненциального сглаживания.

где:

Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))



D(i) - текущая фрактальная размерность;

EXP() - математическая функция экспоненты.

где:

Фрактальная размерность прямой линии равна единице.



Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 — 1) * FRAMA(i—1) = Price(i)



То есть, индикатор точно следует за ценой.

Фрактальная размерность плоскости равна двум. Из формулы получаем, что если D = 2, то фактор сглаживания A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Столь малое значение фактора экспоненциального сглаживания получается в те моменты, когда цена производит сильное пилообразное движение. Такое сильное замедление соответствует примерно 200-периодной простой скользящей средней.



Формула фрактальной размерности:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)



N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length



HighestPrice(i) - текущее максимальное значение за Length периодов;

LowestPrice(i) - текущее минимальное значение за Length периодов;

N1(i) = N(Length,i)

N2(i) = N(Length,i + Length)

N3(i) = N(2 * Length,i)



Она вычисляется на основе вспомогательной формулы:где:Значения N1, N2 и N3 соответственно равны: