Average Directional Movement Index Wilder - MetaTrader 5용 지표
Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder)는 마켓 추세가 있는지 확인하는데 도움이 됩니다.
이 기술 지표는 Welles Wilder가 그의 책 "New concepts in technical trading systems"에서 설명한 알고리즘과 엄격하게 일치하도록 구성됩니다.
이 지표의 거래 규칙은>Average Directional Movement Index에 설명되어 있습니다.
계산:
각각의 바의 첫 번째 양수(dm_plus) 및 음수(dm_minus)의 변화와 실제 범위 tr이 계산됩니다.
만약 Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), 그렇지않으면 dm_minus(i) = 0.
tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))
설명:
- High(i) - 현재 바의 최고가;
- Low(i) - 현재바의 최저가;
- High(i-1) - 이전 바의 최고가;
- Low(i-1) - 이전 바의 최저가;
- Close(i-1) - 이전 바의 종가;
- Max (a, b , c) - 세 수중에서 가장 큰 값: a, b и c;
- ABS(X) - X의 절대값.
그 후 평활화된 값이 계산됩니다: Plus_D(i), Minus_D(i) 및 ATR():
Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100
설명:
- SMMA(X,N,i) - 현재 바의 X 시리즈의 평활 이동 평균 ;
- Perod_ADX - 계산에 사용된 바의 수.
이제 Directional Movement Index - DX(i) - 가 계산됩니다:
예비적인 계산 후 DX 인덱스 값을 평활화하여 현재 바의 ADX(i) 지표 값을 얻습니다.
