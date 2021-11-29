Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder)는 마켓 추세가 있는지 확인하는데 도움이 됩니다.



이 기술 지표는 Welles Wilder가 그의 책 "New concepts in technical trading systems"에서 설명한 알고리즘과 엄격하게 일치하도록 구성됩니다.



이 지표의 거래 규칙은>Average Directional Movement Index에 설명되어 있습니다.

계산:

각각의 바의 첫 번째 양수(dm_plus) 및 음수(dm_minus)의 변화와 실제 범위 tr이 계산됩니다.

만약 High(i) - High(i-1) > 0 dm_plus(i) = High[(i) - High(i-1), 그렇지 않으면 dm_plus(i) = 0.

만약 Low(i-1) - Low(i) > 0 dm_minus(i) = Low(i-1) - Low(i), 그렇지않으면 dm_minus(i) = 0.

tr(i) = Max(ABS(High(i) - Low(i)), ABS(High(i) - Close(i-1)), ABS(Low(i) - Close(i-1)))



설명:

High(i) - 현재 바의 최고가;

Low(i) - 현재바의 최저가;

High(i-1) - 이전 바의 최고가;

Low(i-1) - 이전 바의 최저가;

Close(i-1) - 이전 바의 종가;

Max (a, b , c) - 세 수중에서 가장 큰 값: a, b и c;

ABS(X) - X의 절대값.



그 후 평활화된 값이 계산됩니다: Plus_D(i), Minus_D(i) 및 ATR():

ATR(i) = SMMA(tr, Period_ADX,i)

Plus_D(i) = SMMA(dm_plus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100

Minus_D(i) = SMMA(dm_minus, Period_ADX,i)/ATR(i)*100



설명:

SMMA(X,N,i) - 현재 바의 X 시리즈의 평활 이동 평균 ;

Perod_ADX - 계산에 사용된 바의 수.



이제 Directional Movement Index - DX(i) - 가 계산됩니다:

DX(i) = ABS(Plus_D(i) - Minus_D(i))/(Plus_D(i) + Minus_D(i)) * 100



예비적인 계산 후 DX 인덱스 값을 평활화하여 현재 바의 ADX(i) 지표 값을 얻습니다.