인디케이터에서 텍스트 그래픽 개체를 사용할 때 인디케이터의 입력 매개 변수에서 텍스트 그래픽 개체의 글꼴 유형을 변경할 가능성을 출력해야하는 경우가 종종 있습니다.



이러한 표시기로 작업하고 글꼴 유형을 변경하려는 경우 문자열, 입력 매개 변수 형태로 직접 입력하는 것이 매우 자연 스럽지만 다소 불편하고 오류가 수반됩니다. 이를 위해 열거형 변수와 드롭다운 메뉴 목록을 사용하는 것이 훨씬 더 실용적입니다. 이 기능 모듈은 이 문제를 해결하도록 설계되었습니다.

한 가지 예를 통해 라이브러리 작업 방법을 이해할 수 있습니다. 차트 모서리 중 하나에 유익한 텍스트 비문을 표시하는 인디케이터(ChartInfo_Old.mq5)가 있다고 가정해 보겠습니다. 입력 매개변수는 다음과 같습니다:

input string Text= "Real" ; input color TextColor=Red; input int FontSize= 24 ; input type_font FontType=Font7; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ;

이 입력 매개변수 코드를 사용하면 인디케이터 입력 매개변수 창이 다음과 같이 표시됩니다:





인디케이터 사용자가 필요한 글꼴 변형을 입력할 필요가 없도록 하기 위해 코드를 사용하여 다음과 같이 필요한 변환을 수행합니다:

1. include 지시어를 사용하여 표시기 입력 매개변수 선언 앞에 GetFontName.mqh 파일의 내용을 추가합니다:

#include <GetFontName.mqh>

2. 입력 매개변수 FontType의 문자열을 변경합니다:

input string FontType= "Courier New" ;

을 문자열로 변경합니다.

input type_font FontType=Font7;

따라서 변수 사용의 의미를 약간 변경했습니다. 이전 변수의 의미는 글로벌 수준에서 선언할 새로운 문자열 변수에 구현할 것입니다.

string sFontType;

그런 다음 표시기 코드에서 FontType 변수를 sFontType으로 대체해야 합니다. 이 작업은 한 곳에서만 수행해야 합니다:

SetTLabel( 0 , "Info_Label" , 0 ,WhatCorner, ENUM_ANCHOR_POINT ( 2 *WhatCorner), 5 ,Y_,Text,TextColor,sFontType,FontSize);

이제 OnInit() 블록에서 몇 줄의 코드만 추가하면 되는 sFontType 변수를 초기화해야 합니다:

CFontName FONT; sFontType=FONT.GetFontName(FontType);

그런 다음 수정된 ChartInfo.mq5 인디케이터를 컴파일할 수 있습니다.

이제 인디케이터 입력 매개변수 창에서 변경 사항을 확인할 수 있습니다:





인디케이터의 입력 매개변수에서 글꼴을 변경하는 작업이 매우 간단하고 편리해졌습니다.