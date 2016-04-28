Wirklicher Autor:

igorad

Der BBands_Stop_v1 Trend Indikator ist eine Modifikation der Bollinger Bänder ®. Er kann verwendet werden, für die Erkennung einer Trendwende, wie auch für das Setzen von Stopp-Orders. Er ist sehr anschaulich und einfach zu verwenden.

Tipps für die Verwendung des Indikators:

Der Indikator ändert seine Farbe, wenn der Chart die Bollinger Bänder kreuzt und eine Trendwende auf dem Markt zeigt. Grüne Punkte stehen für einen Kauf, orange für einen Verkauf. StopLoss werden über/unter die Punkte gesetzt. Der Indikator zeigt während eines Trend gute Ergebnisse, in einer Seitwärtsbewegung aber eher falsche Signale. Deshalb wird empfohlen, diesen Indikator zusammen mit anderen, filternden Indikatoren zu verwenden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 27.09.2007.