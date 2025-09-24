거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
METRO - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 25
-
실제 작성자:
igorad
오실레이터 유형의 지표로, 기술 지표 RSI(상대 강도 지수) 를 기준으로 값을 표시합니다. RSI 지표 자체는 주황색으로 표시되며 추세 방향에 따라 구름의 색이 바뀝니다. 구름의 파란색은 매수, 분홍색은 매도 신호입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.10.18에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/604
