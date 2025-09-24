코드베이스섹션
지표

METRO - MetaTrader 5용 지표

igorad | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
25
평가:
(14)
게시됨:
ColorMETRO.mq5 (9.13 KB) 조회
METRO.mq5 (9.69 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

igorad

오실레이터 유형의 지표로, 기술 지표 RSI(상대 강도 지수) 를 기준으로 값을 표시합니다. RSI 지표 자체는 주황색으로 표시되며 추세 방향에 따라 구름의 색이 바뀝니다. 구름의 파란색은 매수, 분홍색은 매도 신호입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.10.18에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

지하철 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/604

