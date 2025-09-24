실제 작성자:

igorad

오실레이터 유형의 지표로, 기술 지표 RSI(상대 강도 지수) 를 기준으로 값을 표시합니다. RSI 지표 자체는 주황색으로 표시되며 추세 방향에 따라 구름의 색이 바뀝니다. 구름의 파란색은 매수, 분홍색은 매도 신호입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.10.18에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

