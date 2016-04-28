Wirklicher Autor:

igorad

Dieser Oszillator zeigt die Werte unter Berücksichtigung des RSI (Relative-Stärke-Index) Indikators. RSI-Indikator ist orange, dazu eine Wolken, deren Farbe sich mit dem Trend ändert. Blau steht für ein Kaufsignal und magenta für ein Verkaufssignal.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.10.2007.

