METRO - Indikator für den MetaTrader 5

igorad
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1034
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

igorad

Dieser Oszillator zeigt die Werte unter Berücksichtigung des RSI (Relative-Stärke-Index) Indikators. RSI-Indikator ist orange, dazu eine Wolken, deren Farbe sich mit dem Trend ändert. Blau steht für ein Kaufsignal und magenta für ein Verkaufssignal.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.10.2007.

Metro

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/604

AFIRMA AFIRMA

МА-Kombination basierend auf einem digitalen Filter und regressiven gleitenden Durchschnitt.

iSimpleClock_v2 iSimpleClock_v2

Eine einfache Uhr, angezeigt als grafische "Label" Objekt (OBJ_LABEL).

Murrey Math FixPeriod Murrey Math FixPeriod

Murrey-Linien mit Berechnung für allen Bars und der Möglichkeit, für die Berechnung der Linien den Zeitrahmen zu wählen.

TrendValue TrendValue

Der Trend Indikator ähnlich dem NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).