거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
AFIRMA - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 19
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
gpwr
디지털 필터를 기반으로 하는 AFIRMA(자동 회귀 유한 임펄스 반응 MA)는 가격 움직임을 매우 가깝게 재현하지만 지연이 있습니다.
평활 함수(푸리에 변환에서와 같이 다항식 또는 sin/cos) 피팅에 기반한 이동평균은 지연이 없지만 가격 움직임을 제대로 재현하지 못하는 경우가 많습니다.
제안된 이동평균은 가장 최근 캔들스틱을 제외한 모든 캔들스틱에 대해 디지털 필터로 가격 움직임을 평활화하며, 그 수는 필터의 지연과 같습니다. 이 캔들스틱은 최소 제곱법을 사용하여 입방 스플라인을 피팅하여 평활화됩니다. 합산 평균과 첫 번째 도함수의 연속성 조건은 두 이동 평균의 교차점에 부과됩니다. 그 결과 지연 없이 가격을 매우 밀접하게 추적하는 부드러운 이동 평균이 생성됩니다.
입력 매개변수:
- 기간 - 1/(2*기간)과 같은 LF 필터의 대역폭을 설정합니다;
- 탭 - 필터의 지연 링크 수(홀수여야 함), 즉 필터에 새로운 평활화된 MA 값을 형성하기 위해 가격의 탭이 주어져야 합니다;
- 창 - 다음과 같이 필터 근사치를 선택합니다:
.
- 창=1 - 직사각형 창;
- Window=2 - 해닝;
- Window=3 - 해밍;
- Window=4 - 블랙맨;
- Window=5 - 블랙맨-해리스.
차트에서 디지털 필터로 구축한 MA의 첫 번째 부분은 파란색-보라색 곡선으로 표시됩니다. 큐빅 스플라인 피팅으로 구축된 MA의 두 번째 부분은 빨간색 곡선으로 표시됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/603
CounterTrend Ema V1
3 Ema 이동 평균으로 추세 변화를 확인하는 RSI 확인Disconnect Alerts for MT5
MT5용 트레이딩 서버 연결 해제 알림 유틸리티입니다.
VHF(수직 수평 필터)
수직 수평 필터(VHF)는 시장이 방향성 또는 정체 단계에 있는지 여부를 보여줍니다.X2MA HTF
더 큰 기간의 값을 더 작은 기간에 표시하는 범용 이동 평균입니다.