코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

수정된 최적 타원 필터 - MetaTrader 5용 지표

Witold Wozniak | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
32
평가:
(17)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 저자:

위톨드 워즈니악

John Ehlers의 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술" 책에서 타원 필터를 수정했습니다.

수정된 최적 타원 필터 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/597

iSimpleClock_v2 iSimpleClock_v2

그래픽 개체 "비문"(OBJ_LABEL)을 통해 표시되는 간단한 시계입니다.

LinearRegSlope_V1 LinearRegSlope_V1

선형 회귀 알고리즘을 사용하는 정규화되지 않은 오실레이터.

TSI-발진기 TSI-발진기

신호 라인이 있는 일반적인 정규화된 오실레이터입니다.

METRO METRO

RSI(상대 강도 지수) 기술 지표를 기반으로 값을 표시하는 진동형 인디케이터입니다.