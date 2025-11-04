이것은 실제로 위험 제한이 있는 다중 통화 "그리더"입니다.



자동 트레이딩 챔피언십 2011 버전 - E04LC07-v4



새 버전은 EQ3-06입니다.

코드에는 주석이 포함되어 있습니다.

새 버전에서 :

버그 수정-포지션 청산 시 오류;

일부 최적화가 추가되었습니다;



"프리트레이드" 모드 추가-무제한 거래(주어진 수준의 무료 자금으로).

이 전문가 고문은 인상적인 결과를 보여줄 수는 없지만 비교적 일정한 현재 손실을 유지하면서 오랫동안 수익성있게 작동 할 수 있습니다. 더 많은 쌍을 사용하면 결과가 더 좋습니다. 테이크프로핏이 작으면 위험은 증가하지만 결과도 더 좋습니다.



단점은 재시작의 순간입니다. 그러면 "BestBallance" 변수가 취소됩니다. 현재 손실이 10%보다 크면 손실로 마감됩니다. 해결 방법: "OnInit"에서 더 큰 값을 설정할 수 있습니다.

