거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
이퀼리브리엄-2011 - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 5
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이것은 실제로 위험 제한이 있는 다중 통화 "그리더"입니다.
자동 트레이딩 챔피언십 2011 버전 - E04LC07-v4
새 버전은 EQ3-06입니다.
코드에는 주석이 포함되어 있습니다.
새 버전에서 :
- 버그 수정-포지션 청산 시 오류;
- 일부 최적화가 추가되었습니다;
- "프리트레이드" 모드 추가-무제한 거래(주어진 수준의 무료 자금으로).
이 전문가 고문은 인상적인 결과를 보여줄 수는 없지만 비교적 일정한 현재 손실을 유지하면서 오랫동안 수익성있게 작동 할 수 있습니다. 더 많은 쌍을 사용하면 결과가 더 좋습니다. 테이크프로핏이 작으면 위험은 증가하지만 결과도 더 좋습니다.
단점은 재시작의 순간입니다. 그러면 "BestBallance" 변수가 취소됩니다. 현재 손실이 10%보다 크면 손실로 마감됩니다. 해결 방법: "OnInit"에서 더 큰 값을 설정할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/726
UltraXMA
이 지표는 평균 기간의 산술적 진행과 함께 유사한 이동 평균의 팬에서 추세의 적분값을 기반으로 합니다.Trap News MT5
트랩 뉴스용 스크립트 높은 임팩트
UtterFractals
이 지표는 표준 "프랙탈" 및 모든 종류의 지그재그와 달리 "내부 시장 구조"를 가능한 한 실제 시장 구조에 가깝게 보여줍니다.Babi Ngepet
전문가 조언자 바비앤펫을 위한 코드를 공유합니다.