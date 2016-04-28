CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Modified Optimum Elliptic Filter - Indikator für den MetaTrader 5

Witold Wozniak | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
947
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Modified Optimum Elliptic Filter aus John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Modified Optimum Elliptic Filter

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/597

MLP Neuronales Netz Klasse MLP Neuronales Netz Klasse

CNetMLP bietet Multilayer-Perceptron (MLP).

TSI-Oscillator TSI-Oscillator

Ein typischer, normalisierter Oszillator im Bereich -100 bis +100 und mit einem Signallinie.

Laguerre Filter Laguerre Filter

Der Indikator besteht aus zwei gleitenden Durchschnitten aus John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

WPRSI Signal WPRSI Signal

Der Indikator zeigt seine Handelssignale anhand farbiger Pfeile auf dem Chart. Die Signale werden auf Grundlage der technischen Indikatoren WPR (Williams Percent Range) und RSI (Relative Stärke Index) gebildet.