修正された最適な楕円フィルタ

-100~100の範囲で変化するシグナルラインが設けられた典型的な正規化されたオシレータ。

ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善 ）」にある2つの移動平均線で構成されたインディケータ。

このインディケータはチャート上で色付き矢印を使用して売買シグナルを与えます。シグナルはWPR（ウィリアムズパーセントレンジ）とRSI（相対力指数）テクニカル指標に基づいています。