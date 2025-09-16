거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
3극 버터워스 필터 - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
50
실제 저자:
위톨드 워즈니악
이 이동평균 계산 알고리즘은 존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술" 에 나오는 3차 버터워스 필터를 사용합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/584
투폴버터워스필터
이 이동 평균 계산 알고리즘에서는 2차 버터워스 필터를 사용하여 평균을 구합니다.Price Percentage Zigzag (No timeframes)
자산의 가격 변동률에 따라 파동 방향을 변경하는 지그재그 방식
SuperTrend
슈퍼트렌드 지표.Tarantella
타란텔라 EA: 헤징 기능과 시장 프로필 통합 기능을 갖춘 고급 그리드 트레이딩 시스템. ADX 추세 필터링, 피보나치 기반 그리드 간격, 다층 진입 조건(RSI/ATR/거래량)을 사용해 시장 프로필 가치 영역 내에서만 거래를 체결합니다. 추적손절, 손익분기점 트리거, 부분 헤지 청산을 포함한 지능형 리스크 관리 기능이 있습니다.