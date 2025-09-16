코드베이스섹션
3극 버터워스 필터 - MetaTrader 5용 지표

Witold Wozniak
Nikolay Kositsin
50
(19)
실제 저자:

위톨드 워즈니악

이 이동평균 계산 알고리즘은 존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술" 에 나오는 3차 버터워스 필터를 사용합니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/584

투폴버터워스필터 투폴버터워스필터

이 이동 평균 계산 알고리즘에서는 2차 버터워스 필터를 사용하여 평균을 구합니다.

Price Percentage Zigzag (No timeframes) Price Percentage Zigzag (No timeframes)

자산의 가격 변동률에 따라 파동 방향을 변경하는 지그재그 방식

SuperTrend SuperTrend

슈퍼트렌드 지표.

Tarantella Tarantella

타란텔라 EA: 헤징 기능과 시장 프로필 통합 기능을 갖춘 고급 그리드 트레이딩 시스템. ADX 추세 필터링, 피보나치 기반 그리드 간격, 다층 진입 조건(RSI/ATR/거래량)을 사용해 시장 프로필 가치 영역 내에서만 거래를 체결합니다. 추적손절, 손익분기점 트리거, 부분 헤지 청산을 포함한 지능형 리스크 관리 기능이 있습니다.