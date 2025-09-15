실제 저자:

위톨드 워즈니악

사인파 지표는 1996년 미국 분석가 존 아일러스가 개발했으며 이를 "추세 오실레이터"라고 불렀습니다. 이는 경제 과정의 주기성 개념을 기반으로 하며, 지표는 위반에 반응합니다.



추세장에서 지표의 동작은 정반대로 적응 이동 평균을 반복합니다: 명확한 방향 이동에서는 지표의 두 선인 리드 사인과 사인파가 서로 평행하게 움직이며 서로에 대한 위치로 추세 방향을 표시하고, 횡보 추세에서는 사인파 지표가 시장 변동에 빠르게 반응합니다. 추세장과 횡보장에서 모두 사용할 수 있는 몇 안 되는 지표 중 하나이며 똑같이 정확한 신호를 제공합니다.



사인파 인디케이터로 거래를 자동화하는 가장 간단한 방법은 두 선의 교차점에서 매수 및 매도 신호를 생성하는 기계식 트레이딩 시스템을 구축하는 것입니다. 따라서 포지션은 반대 방향의 다른 기간과 동일한 선이 교차하는 지점에서 청산됩니다.

이 지표의 두 가지 변형이 구현되어 있습니다. 원래 코드 변형은 Sinewave.mq5입니다. 표시기 Sinewave2.mq5에서는 리드 사인 라인의 혼란스러운 버스트에 대한 작은 필터링이 이루어집니다.



인디케이터가 작동하려면 컴파일된 CyclePeriod 인디케이터 파일을 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에서 사용할 수 있어야 합니다.