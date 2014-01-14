CodeBaseSeções
TwoPoleButterworthFilter - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
1340
(14)
Witold Wozniak

Dois pólos de Filtro Butterworth são usados para suavizar este cálculo de algoritmo de média móvel. Este filtro é descrito no livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Dois Pólos de Filtro Butterworth

Sine Wave Sine Wave

O indicador age de forma totalmente oposta em comparação com as médias móveis adaptativas durante uma tendência de mercado: no caso de uma tendência definida, ambas as linhas do indicador (Lead Sine e Sine Wave) movem-se paralelas e mostram a direção da tendência em relação um ao outro, em caso de lateralidade, o indicador Sine Wave reage rapidamente sobre os movimentos oscilantes do mercado.

Três Pólos de Filtro Butterwoth Três Pólos de Filtro Butterwoth

Três pólos de Filtro Butterwoth são usados para suavizar este cálculo de algoritmo de média móvel.

Canal ZigZag NK Canal ZigZag NK

O indicador desenha um canal usando os pontos extremos do Zig Zag.

Stochastic RSI Stochastic RSI

O RSI Estocástico é um oscilador Estocástico padrão, porém, seus valores são calculados por meio dos valores do indicador RSI em vez das séries de preço.