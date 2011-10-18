CodeBaseРазделы
TwoPoleButterworthFilter - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
2533
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Witold Wozniak

В этом алгоритме вычисления скользящей средней для усреднения использован фильтр Баттерворта (Butterworth filter) 2-го порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

