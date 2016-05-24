このインディケータはJFatlSpeed価格の大きな時間枠からの小さな時間枠への加速度の方向を示しています。

3極バターワースフィルタは、この移動平均計算アルゴリズムでの平滑化に使用されます。

最後の二つのインディケータピークでのFIBOレベルの構築およびこれらのピークの選択におく3つの連続したジグザグのピークを使用して生成されたチャネルの構築の可能性が追加されたパラボリックSARテクニカル分析指標の値を使用して構築されたジグザグインディケータ。