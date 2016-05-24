無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TwoPoleButterworthFilter - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Nikolay Kositsin
- 882
実際の著者：
Witold Wozniak
2極バターワースフィルタ は、この移動平均計算アルゴリズムでの平滑化に使用されます。このフィルタはジョンエラーズ著作の本 「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善）」で説明されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/583
