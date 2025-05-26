코드베이스섹션
지표

Breakout Finder by LonesomeTheBlue - MetaTrader 5용 지표

게시됨:
컴파일된 버전을 다운로드하려면 이 링크를 따라가세요.

이것은 새 바가 닫힐 때마다 모든 룩백 바에 대한 계산을 수행합니다. 이 작업을 수행하지 않으려면 버퍼로 phval, phloc, plval 및 plloc이 있어야 합니다. 터미널은 복잡한 구조를 버퍼로 관리하지 않으므로 버퍼 관리는 사용자가 직접 수행해야 합니다.

// 이 소스 코드는 Mozilla Public License 2.0(https://mozilla.org/MPL/2.0/)의 약관에 따릅니다.
// © 론썸더블루
 
//@버전=4
study("Breakout Finder", "BF", overlay = true, max_bars_back = 500, max_lines_count = 400)
prd = input(defval = 5, title="Period", minval = 2)
bo_len = input(defval = 200, title="Max Breakout Length", minval = 30, maxval = 300)
cwidthu = input(defval = 3., title = "Threshold Rate %", minval = 1., maxval = 10) / 100
mintest = input(defval = 2, title = "Minimum Number of Tests", minval = 1)
bocolorup = input(defval = color.blue, title = "Breakout Colors", inline = "bocol")
bocolordown = input(defval = color.red, title = "", inline = "bocol")
lstyle = input(defval = line.style_solid, title = "Line Style", options = [line.style_solid, line.style_dashed, line.style_dotted])

//폭
lll = max(min(bar_index, 300), 1)
float h_ = highest(lll)
float l_ = lowest(lll)
float chwidth = (h_ - l_) * cwidthu

// PH/PL 여부 확인
ph = pivothigh(prd, prd)
pl = pivotlow(prd, prd)

//피벗 포인트와 그 위치를 배열에 유지합니다.
var phval = array.new_float(0)
var phloc = array.new_int(0)
var plval = array.new_float(0)
var plloc = array.new_int(0)

// PH/PL 레벨 및 위치 유지
if ph
    array.unshift(phval, ph)
    array.unshift(phloc, bar_index - prd)
    if array.size(phval) > 1 // 오래된 것 정리
        for x = array.size(phloc) - 1 to 1
            if bar_index - array.get(phloc, x) > bo_len
                array.pop(phloc)
                array.pop(phval)
        
if pl
    array.unshift(plval, pl)
    array.unshift(plloc, bar_index - prd)
    if array.size(plval) > 1 // 오래된 것 정리
        for x = array.size(plloc) - 1 to 1
            if bar_index - array.get(plloc, x) > bo_len
                array.pop(plloc)
                array.pop(plval)

// 강세 컵 확인
float bomax = na
int bostart = bar_index
num = 0
hgst = highest(prd)[1] 
if array.size(phval) >= mintest and close > open and close > hgst
    bomax := array.get(phval, 0)
    xx = 0
    for x = 0 to array.size(phval) - 1
        if array.get(phval, x) >= close
            break
        xx := x
        bomax := max(bomax, array.get(phval, x))
    if xx >= mintest and open <= bomax
        for x = 0 to xx
            if array.get(phval, x) <= bomax and array.get(phval, x) >= bomax - chwidth
                num += 1
                bostart := array.get(phloc, x)
        if num < mintest or hgst >= bomax
            bomax := na

if not na(bomax) and num >= mintest
    line.new(x1 = bar_index, y1 = bomax, x2 = bostart, y2 = bomax, color = bocolorup, style = lstyle)
    line.new(x1 = bar_index, y1 = bomax - chwidth, x2 = bostart, y2 = bomax - chwidth, color = bocolorup, style = lstyle)
    line.new(x1 = bostart, y1 = bomax - chwidth, x2 = bostart, y2 = bomax, color = bocolorup, style = lstyle)
    line.new(x1 = bar_index, y1 = bomax - chwidth, x2 = bar_index, y2 = bomax, color = bocolorup, style = lstyle)
    
plotshape(not na(bomax) and num >= mintest, location = location.belowbar, style  = shape.triangleup, color = bocolorup, size = size.small)
alertcondition(not na(bomax) and num >= mintest, title = "Breakout", message = "Breakout")

// 약세 컵 확인
float bomin = na
bostart := bar_index
num1 = 0
lwst = lowest(prd)[1] 
if array.size(plval) >= mintest and close < open and close < lwst
    bomin := array.get(plval, 0)
    xx = 0
    for x = 0 to array.size(plval) - 1
        if array.get(plval, x) <= close
            break
        xx := x
        bomin := min(bomin, array.get(plval, x))
    if xx >= mintest and open >= bomin
        for x = 0 to xx
            if array.get(plval, x) >= bomin and array.get(plval, x) <= bomin + chwidth
                num1 += 1
                bostart := array.get(plloc, x)
        if num1 < mintest or lwst <= bomin
            bomin := na
            
if not na(bomin) and num1 >= mintest
    line.new(x1 = bar_index, y1 = bomin, x2 = bostart, y2 = bomin, color = bocolordown, style = lstyle)
    line.new(x1 = bar_index, y1 = bomin + chwidth, x2 = bostart, y2 = bomin + chwidth, color = bocolordown, style = lstyle)
    line.new(x1 = bostart, y1 = bomin + chwidth, x2 = bostart, y2 = bomin, color = bocolordown, style = lstyle)
    line.new(x1 = bar_index, y1 = bomin + chwidth, x2 = bar_index, y2 = bomin, color = bocolordown, style = lstyle)
    
plotshape(not na(bomin) and num1 >= mintest, location = location.abovebar, style  = shape.triangledown, color = bocolordown, size = size.small)

alertcondition(not na(bomin) and num1 >= mintest, title = "Breakdown", message = "Breakdown")
alertcondition((not na(bomax) and num >= mintest) or (not na(bomin) and num1 >= mintest), title = "Breakout or Breakdown", message = "Breakout or Breakdown")


브레이크아웃 파인더 by 론썸더블루

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/57597

