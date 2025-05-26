거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
버퍼 패턴을 데모하는 표시기입니다: 캔들 + 프랙탈 + 지그재그컬러 + 컬러마선.
다음과 같은 그리기 스타일을 사용합니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 사용자 지정 표시기 초기화 기능 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 표시기 버퍼 매핑 SetIndexBuffer( 0,P1B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 1,P1B2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 2,P1B3,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 3,P1B4,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 4,P1BC,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer( 5,P2B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 6,P3B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 7,P4B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 8,P4B2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 9,P4BC,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(10,P5B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(11,P5BC,INDICATOR_COLOR_INDEX); //--- 중간 계산을 위한 보조 버퍼 SetIndexBuffer(12,P4M1,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(13,P4M2,INDICATOR_CALCULATIONS); //--- 표시할 모든 버퍼 뒤에 배치해야 하며, 그렇지 않으면 ... 직접 시도해 볼 수 있습니다. //--- ARROW PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,217); PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW,218); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-iArrowShift); PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW_SHIFT,iArrowShift); PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); //--- ZIGZAG PlotIndexSetDouble(3,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); //--- MA maHandle=iMA(Symbol(),0,ExtPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 사용자 지정 인디케이터 반복 함수| //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- CalcCandles(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close); CalcFractal(rates_total,prev_calculated,high,low,P2B1,P3B1); CalcZigzag (rates_total,prev_calculated,high,low,P4B1,P4B2,P4BC,P4M1,P4M2); CalcColorMA(rates_total,prev_calculated,P5B1,P5BC); //--- 다음 호출을 위한 prev_calculated의 반환 값 return(rates_total); }
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/88
트레이딩 세션 표시기. 객체를 사용하지 않습니다.
드로우필링 버퍼를 사용한 트레이딩 세션 인디케이터. 타임트레이드서버() 및 타임GMT() 함수 덕분에 입력 매개변수가 없습니다.Price_Channel
잘 알려진 지표는 마지막 n개의 막대에 대한 최고 및 최저 가격 값과 그 사이의 평균값을 표시합니다.
Withdrawal Tracking
이 코드는 EA가 실행 중인 계좌에서 인출을 추적하기 위해 기존 전문가 어드바이저에 추가하는 코드입니다. 사용자가 특정 계좌에서 출금을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.Breakout Finder by LonesomeTheBlue
이것은 LonesomeTheBlue의 파인 스크립트 코드를 정확히 변환한 것입니다.