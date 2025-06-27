이 인디케이터는 기존의 돈치안 채널이 진화한 것입니다.

피벗은 지그재그 구조와 그래픽 마커를 사용하여 식별되며, 피벗은 전적으로 채널의 동작에서 파생됩니다. 채널이 평평해지면 피벗이 트리거되어 다음 지그재그 다리를 위한 연결 지점을 형성합니다. 약하거나 중요하지 않은 피벗을 피하기 위해 깊이 매개변수를 사용하여 새 피벗을 표시하기 전에 채널의 평탄도를 확인합니다. 피벗 로직은 의도적으로 단순하게 유지되며, 순방향 보정이 적용되지 않습니다. 따라서 확인이 필요하기 때문에 약간의 지연이 내재되어 있습니다.

실시간 거래에서 지표를 더 유용하게 만들기 위해 현재 "실시간" 구간은 가장 최근에 확인된 피벗에서 현재 가격 극한까지 동적 추세선으로 그려집니다. 이 추세선은 새 피벗이 확인될 때까지 유효합니다. 그 결과 추세선이 지속적으로 업데이트되어 채널의 시각적 해석을 향상시키고 분석적 이점을 제공합니다.

이 지표의 목적은 가격 움직임이 추세선에 반등으로 반응하여 추세선을 존중하는지, 아니면 추세선을 변경하고 방향 전환을 유도하여 추세선을 무시하는지 관찰하는 것입니다. 이 도구는 정확한 신호가 아닌 질적 인사이트를 제공하므로 정확한 시장 움직임을 예측하거나 독립적인 의사 결정 도구로 사용해서는 안 됩니다.





-----

편집: 전체 코드 재구성 및 다리 보정을 위한 입력 옵션, 추세선 활성화 또는 비활성화 기능이 포함된 새 버전(1.02)이 업로드되었습니다.



