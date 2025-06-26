설명:

이 지표는 차트에서 강세 및 약세 휩쓸림 캔들 패턴을 식별하고 선택적으로 거래량으로 확인합니다. 현재 캔들의 거래량이 이전 캔들의 거래량을 초과하면 해당 패턴이 더 강하고 안정적인 것으로 간주됩니다. 사용자는 이 거래량 확인 필터를 적용할지 여부를 선택할 수 있습니다.

외부 입력:

BullishArrowColor: 상승잉태형 패턴을 표시하는 화살표의 색상입니다.

BearishArrowColor : 하락잉태형 패턴을 나타내는 화살표의 색상입니다.

사용 볼륨 필터 : 볼륨 확인을 활성화 또는 비활성화합니다.

해석 방법:

캔들 아래 위쪽을 가리키는 화살표는 상승잉태형 패턴을 나타내고, 캔들 위쪽을 가리키는 아래쪽 화살표는 하락잉태형 패턴을 나타냅니다. 거래량 확인이 활성화된 경우 거래량이 증가하는 잉글리쉬 패턴만 표시됩니다.

그림:



