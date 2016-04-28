Cycle Period

Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Dieser Indikator ist speziell für die Messung der Periodizität der Preise von finanziellen Vermögenswerten.



Der Indikator speichert in seinem Indikator-Puffer die aktuellen Markt-Zyklus-Werte, die aus offensichtlichen Gründen nie stabil sein könne. Dieser Indikator wird zur Verwendung mit Oszillatoren erstellt, um sich an die ständig ändernden Markt-Zyklen und deren Veränderungen anzupassen.

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.



Um diesen CyclePeriod Indikator im Code eines anderen Indikators zu verwenden (z.B. in RVI Oszillator) muss er auf globaler Ebene definiert werden:

int CP_Handle;

Dann muss das "Handle" des CyclePeriod Indikators im Initialisierungsblock des RVI Indikators bestimmt werden:

CP_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "CyclePeriod" ,Alpha); if (CP_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( " Fehler beim Erhalt des handles des CyclePeriod Indikators" ); return ( 1 ); }

Jetzt haben wir die neue Alpha-Variable, ein Eingabeparameter des verwendeten Indikators, und die Periodenlängen für die Durchschnittsberechnung. Diese Variable muss transformiert werden zur entwickelten Eingabevariablen des Indikators.

input double Alpha= 0.07 ;

Die vorherige Eingabevariable Length muss von der Liste der Eingabe-Parameter entfernt werden, damit sie in eine lokale Variable innerhalb von OnCalculate() umgewandelt werden kann.



Die Größe der Arrays, verwendet für die Glättung durch den Indikator, wird bestimmt durch den Length-Parameter:

ArrayResize (Count,Length); ArrayResize (Value1,Length); ArrayResize (Value2,Length);

Der Wert dieses Parameters ändert sich jetzt. Daher ist es besser, die Größe dieses Arrays nicht kleiner als die angenommene Höchstwert dieser Variablen zu wählen.



Bei der Analyse der Indikatorcharts, können wir sehen, dass dieser Wert 100 nicht überschreitet. Daher werden die Arrays gleich groß sein:

ArrayResize (Count,MAXPERIOD); ArrayResize (Value1,MAXPERIOD); ArrayResize (Value2,MAXPERIOD);

Und weiter, die Werte für die Periodenlänge gültig für die aktuelle Bar in OnCalculate() Block muss aus dem CyclePeriod Indikator-Puffer gelesen werden, um diese zu verwenden, anstelle des Wertes von Length , dem ehemaligen Eingabeparameter.

for (bar=first; bar<rates_total && ! IsStopped (); bar++) { if ( CopyBuffer (CP_Handle, 0 ,rates_total- 1 -bar, 4 ,period)<= 0 ) return (RESET); Length= int ( MathFloor (( 4.0 *period[ 0 ]+ 3.0 *period[ 1 ]+ 2.0 *period[ 2 ]+period[ 3 ])/ 20.0 )); if (bar<Length) Length=bar;

In diesem Fall dienen die letzten vier Werte aus dem CyclePeriod Indikator-Puffer, die linear gewichtet werden, um den erhaltenen Wert als Length der Glättung zu verwenden. Und schließlich, muss die Zeile am Ende des codes des Indikators geändert werden:

if (bar<rates_total- 1 ) Recount_ArrayZeroPos(Count,MAXPERIOD);

Als Ergebnis erhalten wir den Adaptive RVI Oszillator: