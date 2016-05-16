コードベースセクション
スイングインデックス - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
スイングインデックスは、最後の2バーでの操作の数学の表現です。

このインディケータは、現在と一つ前の価格（始値、高値、安値、終値）を結合することによって、「実際の」製品の価格をマークします。始値に関するデータは指数計算のために必要です。

次のインデックス特性が注目されるべきです

  • インディケータは、価格変動を説明します。
  • 短期の価格帯を決定されます。
  • いくつかの価格の種類（高、安、終）によって引き起こされる混乱はが取り除かれ、市場の実際の力と動きの方向を決定する可能性が提供されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/513

