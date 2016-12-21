Swing Index ist berechnet sich aus den beiden letzten Bars.

Der Indikator berechnet einen "echten" Preis aus den aktuellen (Open, High, Low and Close) und den vorherigen Preisen. Die Eröffnungspreise müssen für die Berechnung zur Verfügung stehen.



Die folgenden Merkmale des Index sollten beachtet werden:

Der Indikator beschreibt die Preisvolatilität;

Kurzfristige Preisschwankungen werden bestimmt;

Die Verwirrung durch verschiedene Preistypen (High, Low, Close) wird entfernt und die aktuelle Stärke und Richtung des Marktes kann bestimmt werden.



