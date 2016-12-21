CodeBaseKategorien
Swing Index - Indikator für den MetaTrader 5

Swing Index ist berechnet sich aus den beiden letzten Bars.

Der Indikator berechnet einen "echten" Preis aus den aktuellen (Open, High, Low and Close) und den vorherigen Preisen. Die Eröffnungspreise müssen für die Berechnung zur Verfügung stehen.

Die folgenden Merkmale des Index sollten beachtet werden:

  • Der Indikator beschreibt die Preisvolatilität;
  • Kurzfristige Preisschwankungen werden bestimmt;
  • Die Verwirrung durch verschiedene Preistypen (High, Low, Close) wird entfernt und die aktuelle Stärke und Richtung des Marktes kann bestimmt werden.

Swing Index Indikator

Mass Index Mass Index

Der Mass Index wurde von Tushar Chande und Donald Dorsey eingeführt.

XKVO XKVO

Der farbige Klinger Volumen Oszillator mit der Möglichkeit aus zehn Optionen den Glättungsalgorithmus auszuwählen.

XVSI XVSI

Der Indikator berechnet das Volumen des MA je Sekunde (oder Periode).

Cronex Super Position Cronex Super Position

Überlagerung der Indikatoren RSI und DeMarker.