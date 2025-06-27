당사 팬 페이지에 가입하십시오
가장 간단한 수익성 전문가 어드바이저 "20/200 핍" - MetaTrader 5용 expert
잘 알려진 전문가 자문 "20/200 핍"을 이제 MQL5에서 사용할 수 있습니다.
전문가 어드바이저의 코드는 매우 간단하고 설명이 잘 되어 있어 MQL5를 처음 접하는 트레이더도 이해할 수 있습니다.
거래 시스템의 규칙은 매우 간단합니다:
특정 시점이 되면 그 시점 이전 일정 기간 동안 가격이 어떻게 변했는지 살펴봅니다. 가격이 특정 값만큼 하락했다면 매도하고, 상승했다면 매수합니다.
고정된 테이크프로핏과 스톱로스에 따라 거래에서 빠져나옵니다. 테이크프로핏/스톱로스 비율 = 20/200(4자리 호가)이므로 이름입니다.
신규 - 5자리 호가의 경우, 이익실현/손절매 비율 = 200/2000으로, 전문가 조언자의 본질은 변하지 않으므로 이름도 동일하게 유지됩니다. 전문가 조언자는 EUR/USD 1H용으로 설계되었으므로 다른 통화쌍에 대한 실험을 방해하지 않습니다.
전문가 조언자의 코드에는 심각한 오류 처리 기능이 포함되어 있지 않으므로 실제 거래에서 오프라인으로 사용할 수 없다는 점에 유의하시기 바랍니다. 전문가 조언자의 매개 변수는 1999-2006년에 최적화되었으며 현재로서는 최적이 아닙니다. 그러나 이러한 매개 변수를 사용하더라도 시스템은 장기적으로 이익을 가져다줍니다:
테스터의 보고서:
EA는 다음 입력 매개변수를 사용합니다(5자리 시세의 경우):
- TakeProfit=200; // 테이크프로핏(핍 단위)
- StopLoss=2000; // 스톱로스(포인트)
- TradeTime=18; // 거래 시간 설정 (모스크바에서는 20.00)
- t1=7; // 바 시가의 값을 살펴볼 바 번호(0, 현재 바부터 시작) Open[7]
- t2=2; // 바 시가의 값을 살펴볼 바 번호 (0, 현재 바에서 시작) Open[7]
- delta=70; // 거래 신호를 받을 때 Open[t1]과 Open[t2]의 차이입니다.
- lot=0.1; // 로트 크기
네 자리 값의 경우 다음과 같이 변경해야 합니다:
- TakeProfit=20; // 테이크프로핏(핍 단위)
- StopLoss=200; // 핍 단위의 스톱로스
- TradeTime=18; // 거래 시간 SET (모스크바에서는 20.00이 됨)
- t1=7; // 바 시가의 값을 살펴볼 바 번호(0, 현재 바부터 시작) Open[7]
- t2=2; // 바 시가의 값을 살펴볼 바 번호 (0, 현재 바에서 시작) Open[7]
- delta=7; // 거래 신호를 받을 때 Open[t1]과 Open[t2]의 차이입니다.
- lot=0.1; // 로트 크기
이 거래 시스템에 대한 자세한 정보, 생성 역사 및 추가 개선 작업은 내 웹 사이트 - "실험실"섹션의 외환 시장의 기계식 거래 시스템에서 찾을 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/214
