코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
Experts

다중 통화 틱 핸들러 온틱마켓워치 - MetaTrader 5용 expert

Konstantin Gruzdev | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
87
평가:
(27)
게시됨:
\MQL5\Experts\OnTickMarketWatch\
scontickmarketwatch.mq5 (1.77 KB) 조회
exontickmarketwatch.mq5 (1.14 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

표준 틱 핸들러 OnTick() 은 하나의 상품에 대해서만 틱을 수신할 수 있습니다. 다중 통화 거래는 필요한 각 상품에 대해 틱이 필요합니다. 때로는 "마켓워치" 창에서 사용할 수 있는 모든 상품에 대해 틱을 수신하는 것이 바람직할 때도 있습니다.

이를 위해 첨부된 전문가 어드바이저 exOnTickMarketWatch.mq5는 사용자 지정 이벤트 처리의 표준 함수인 OnChartEvent()를 사용합니다:

  1. 새 틱이 나타난 상품 번호("마켓워치" 창에서 순서대로).
  2. 새 틱이 나타난 상품의 이름입니다.
  3. 틱의 입찰 가격입니다.
  4. 새 틱이 나타난 심볼의 스프레드입니다.

"종합시세"의 상품에 있는 틱을 전문가용 어드바이저로 가져오려면 첨부된 스크립트 scOnTickMarketWatch.mq5를 전문가용 어드바이저 차트에서 실행해야 합니다.

사용 팁:

  1. 이 다중 통화 틱 핸들러의 변형은 리소스를 많이 사용합니다. 지연 변수를 사용하여 스크립트에서 틱 수신 시간 지연을 늘려 프로세서의 부하를 줄일 수 있습니다. 그러나 동시에 일부 틱을 건너뛸 수도 있습니다.
  2. 스크립트와 Expert Advisor를 실행한 후 "종합시세" 창에서 기호를 추가하거나 제거하기만 하면 틱을 수신하는 상품을 쉽게 조정할 수 있습니다.
  3. 코드를 살펴본 후 필요에 따라 Expert Advisor에서 수신된 매개 변수를 변경하는 것이 어렵지 않을 것이라고 생각합니다. 예를 들어 스프레드 대신 Ask 가격을 가져옵니다.

추신 이것은 포럼에 처음 게시되었습니다.

다중 통화 틱 핸들러 온틱마켓워치

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/209

볼린저 밴드를 사용한 적응 이동 평균 ® 볼린저 밴드를 사용한 적응 이동 평균 ®

볼린저선을 사용한 적응형 이동평균.

i-OrdersMQL5 i-OrdersMQL5

차트에 거래 내역을 표시합니다.

Trade Classes in Python - CTade, CSymbol, CPositionInfo, etc. Trade Classes in Python - CTade, CSymbol, CPositionInfo, etc.

메타트레이더 5 파이썬용 파이썬의 MQL5와 유사한 트레이딩 클래스

Engulfing Pattern Indicator with Volume Confirmation Engulfing Pattern Indicator with Volume Confirmation

이 인디케이터는 옵션으로 제공되는 볼륨 필터를 통해 강세 및 약세 휩쓸기 캔들 패턴을 감지하여 더 강한 신호를 강조 표시합니다.