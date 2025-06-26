다중 통화 틱 핸들러 온틱마켓워치

표준 틱 핸들러 OnTick() 은 하나의 상품에 대해서만 틱을 수신할 수 있습니다. 다중 통화 거래는 필요한 각 상품에 대해 틱이 필요합니다. 때로는 "마켓워치" 창에서 사용할 수 있는 모든 상품에 대해 틱을 수신하는 것이 바람직할 때도 있습니다.



이를 위해 첨부된 전문가 어드바이저 exOnTickMarketWatch.mq5는 사용자 지정 이벤트 처리의 표준 함수인 OnChartEvent()를 사용합니다:

새 틱이 나타난 상품 번호("마켓워치" 창에서 순서대로). 새 틱이 나타난 상품의 이름입니다. 틱의 입찰 가격입니다. 새 틱이 나타난 심볼의 스프레드입니다.

"종합시세"의 상품에 있는 틱을 전문가용 어드바이저로 가져오려면 첨부된 스크립트 scOnTickMarketWatch.mq5를 전문가용 어드바이저 차트에서 실행해야 합니다.

사용 팁:

이 다중 통화 틱 핸들러의 변형은 리소스를 많이 사용합니다. 지연 변수를 사용하여 스크립트에서 틱 수신 시간 지연을 늘려 프로세서의 부하를 줄일 수 있습니다. 그러나 동시에 일부 틱을 건너뛸 수도 있습니다. 스크립트와 Expert Advisor를 실행한 후 "종합시세" 창에서 기호를 추가하거나 제거하기만 하면 틱을 수신하는 상품을 쉽게 조정할 수 있습니다. 코드를 살펴본 후 필요에 따라 Expert Advisor에서 수신된 매개 변수를 변경하는 것이 어렵지 않을 것이라고 생각합니다. 예를 들어 스프레드 대신 Ask 가격을 가져옵니다.

추신 이것은 포럼에 처음 게시되었습니다.






