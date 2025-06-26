다중 통화 틱 핸들러 온틱마켓워치

거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
표준 틱 핸들러 OnTick() 은 하나의 상품에 대해서만 틱을 수신할 수 있습니다. 다중 통화 거래는 필요한 각 상품에 대해 틱이 필요합니다. 때로는 "마켓워치" 창에서 사용할 수 있는 모든 상품에 대해 틱을 수신하는 것이 바람직할 때도 있습니다.
이를 위해 첨부된 전문가 어드바이저 exOnTickMarketWatch.mq5는 사용자 지정 이벤트 처리의 표준 함수인 OnChartEvent()를 사용합니다:
- 새 틱이 나타난 상품 번호("마켓워치" 창에서 순서대로).
- 새 틱이 나타난 상품의 이름입니다.
- 틱의 입찰 가격입니다.
- 새 틱이 나타난 심볼의 스프레드입니다.
"종합시세"의 상품에 있는 틱을 전문가용 어드바이저로 가져오려면 첨부된 스크립트 scOnTickMarketWatch.mq5를 전문가용 어드바이저 차트에서 실행해야 합니다.
사용 팁:
- 이 다중 통화 틱 핸들러의 변형은 리소스를 많이 사용합니다. 지연 변수를 사용하여 스크립트에서 틱 수신 시간 지연을 늘려 프로세서의 부하를 줄일 수 있습니다. 그러나 동시에 일부 틱을 건너뛸 수도 있습니다.
- 스크립트와 Expert Advisor를 실행한 후 "종합시세" 창에서 기호를 추가하거나 제거하기만 하면 틱을 수신하는 상품을 쉽게 조정할 수 있습니다.
- 코드를 살펴본 후 필요에 따라 Expert Advisor에서 수신된 매개 변수를 변경하는 것이 어렵지 않을 것이라고 생각합니다. 예를 들어 스프레드 대신 Ask 가격을 가져옵니다.
추신 이것은 포럼에 처음 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/209
