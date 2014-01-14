Participe de nossa página de fãs
20/200 pips - Simples Expert Advisor lucrativo - expert para MetaTrader 5
- 3513
-
Um Expert Advisor bem conhecido "20/200 pips" está disponível em MQL5.
O código é bem comentado.
AS regras de negócios são:
Em algum momento nós olhamos para a diferença de preços para um determinado período de tempo. Se a diferença e preço é negativa e superior a um valor determinado, vendemos, se ela é positiva, compramos.
Ela se chama 20/200 pips" pois ela utiliza valores fixos de TakeProfit/StopLoss (20/200, preços de 4 dígitos). Para 5 dígitos a razão dos preços de TP/SL serão 200/2000.
O Expert Advisor foi elaborado para o EUR/USD de 1 hora, mas você pode tentar para outros símbolos.
Tenha em mente que o código não possui gestão de erro das rotinas, assim, ele não pode ser usado para negociações reais em sua forma atual. Os valores dos parâmetros do Expert Advisor forma otimizados de 1999 até 2006, assim, até o presento momento os parâmetros não são ótimos. Mas mesmo utilizando parâmetros antigos, ele é lucrativo em negociações a longo prazo:
Os parâmetros de entrada são (preços de 5 dígitos):
- TakeProfit=200; // Take Profit em pips
- StopLoss=2000; // Stop Loss em pips
- TradeTime=18; // Hora de negociação GMT
- t1=7; // Índice da primeira barra para a abertura do preço, por exemplo Open[t1].
- t2=2; // Índice da segunda barra para a abertura do preço, por exemplo Open[t2].
- delta=70; // Viés da diferença de preço entre as barras Open[t1] e Open[t2] para sinais de negociação
- lot=0.1; // Tamanho do lote
Para os preços de 4 dígitos os valores devem ser mudados para:
- TakeProfit=20; // Take Profit em pips
- StopLoss=200; // Stop Loss em pips
- TradeTime=18; // Hora de negociação GMT
- t1=7; // Índice da primeira barra para a abertura do preço, por exemplo Open[t1].
- t2=2; // Índice da segunda barra para a abertura do preço, por exemplo Open[t2].
- delta=7; // Viés da diferença de preço entre as barras Open[t1] e Open[t2] para sinais de negociação
- lot=0.1; // Tamanho do lote
As informações sobre este sistema de negociação, a sua história e detalhes para melhoria você pode encontrar aqui.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/214
